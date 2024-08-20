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告別暑假︱家長善用儀式感助孩子跟暑假Say Bye　製作回憶畫冊輕鬆迎開學

升學教育

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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家長應增加儀式感，協助孩子製作暑假回憶畫冊，輕鬆迎接開學。（《反起跑線聯盟2》劇照）

暑假快將結束，孩子們即將步入新的學習階段。這對孩子來說，既是令人期待的新開始，也可能是充滿焦慮和不安。作為家長，我們需要以同理心去理解孩子此時的內心世界，運用儀式感來幫助他們過渡這一轉變。

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很多孩子在暑假即將結束時，開始出現一些不安的情緒。在暑假期間，孩子通常擁有較多的自由時間，能夠自由玩耍、旅行、與親朋好友相聚等。這些快樂的經歷是孩子難以忘懷的，他們不希望這種輕鬆自在的生活就此結束。

暑假過後孩子或抗拒上學

面對開學，孩子不免會對自己即將失去的美好時光感到不捨。他們可能對未來大量的學習任務和功課感到焦慮和壓力，擔心無法應付新的學習內容，進而產生抗拒上學的情緒。對一些有過不愉快學習經歷的孩子來說，他們可能對未來的學習生活產生恐懼，擔心新的一年依舊無法順利，同樣地會產生了抗拒上學的情緒。

作為家長和教師，如何幫助孩子過渡這一階段的轉變呢？我們可以嘗試創作一個告別暑假的儀式，釋放他們對暑假的依戀情緒。儀式感是一種心理學上有益的行為模式，它能發揮緩衝作用，抵禦負面情緒的有害影響，能幫助個人更好地處理生活的轉變。由於儀式具有轉變性（transformative）和提供美感距離（aesthetic distance），這能為孩子提供一個輕鬆及正向的情感宣洩管道。

製暑假回憶畫冊迎開學

通過一些儀式性的活動，例如：創作一首活潑、愉快的歌曲歡送暑假，讓孩子們一起高興地唱，表達對暑假美好時光的感謝；跳一支告別舞蹈，鼓勵孩子們自由發揮，用舞蹈和動作的方式來道別暑假；製作暑假回憶畫冊，和孩子一起分享在假期中最難忘的時刻，表達對美好回憶的珍惜，然後和作品說再見，好好收藏。

通過這些正向、有儀式感的活動，孩子們可以更輕鬆地告別暑假，心情愉悅地展望新的學習生活。這些活動同時也能增強親子關係，讓孩子感受到家長的關愛和支持，更有信心面對新的挑戰，這對於孩子的健康成長非常重要。孩子的成長總是充滿挑戰，但只要我們用同理心去理解他們，並給予適當的引導，相信他們一定能順利渡過這一轉變期，迎接新的學習生活。

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撰文 : 洪美芝 心理輔導員、註冊藝術（表達藝術）治療師

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