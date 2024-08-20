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台灣旅遊｜屏東墾丁夏季2間旅宿之選　住蔡依林拍MV摩洛哥城堡

休閒消費

撰文： 馮柏偉

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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墾丁亞曼達會館的外觀儼如粉紅色的摩洛哥城堡，原來老闆當年跟太太去摩洛哥旅遊，太太對當地的建築一見傾心，老闆就在墾丁建此磚紅色沙岩外牆的酒店，成為一時佳話。

盛夏之際，特別想念藍天碧海。在台灣屏東墾丁，特色民宿多的是，譬如有全台唯一以北非摩洛哥為主題的「墾丁亞曼達會館」，連蔡依林都在那裏拍MV，亦有純白建築「日日旅海」，在草坪上面對無敵太平洋，下榻一晚心曠神怡。絕美旅宿打卡點，能為夏日留下心動的回憶。

墾丁位處屏東最南的恆春半島，三位環海，不少台灣人暑假就到那邊享受陽光大海，場景極度「寶礦力廣告feel」。墾丁有眾多潔淨的海灘，如白沙灣，既是《海角七號》中阿嘉與友子擁抱的海灘，亦是《少年PI的奇幻漂流》中少年與老虎分開的地方，花兩天探索墾丁的海岸勝景，最是一流。

亞曼達會館 

以摩洛哥為主題的「墾丁亞曼達會館 (Amanda Hotel)」，在當地開業多年，整體裝修風格精緻，瑰麗的異域風光在IG及網路人氣持續，不少網美亦慕名而至，2021年蔡依林的《Stars Align》MV也在此拍攝，勁歌熱舞，畫面華美絢爛。

會館到處都是打卡位，如入口的柱廊及吊燈，職員也穿上中東服飾，相當入戲。

亞曼達會館外觀是綠樹包圍的橘紅色壯觀城堡，除了吊上金屬鏤空燈籠外，還有兩隻馬賽克貼銀的鹿當守護神。走入大堂，摩爾式尖拱柱廊及彩色琉璃石磚等設計，目眩神迷，讓你以為誤闖一千零一夜的故事中。而建材與家具，均是從全球8個國家如意大利、法國等進口，在民宿籌設之際，甚至邀請摩洛哥的工匠前來施工，保證風格「原汁原味」。

中庭的星形水池配以綠意植物，由下往上延伸的雕花圍欄，滿目驚喜。

墾丁亞曼達會館樓高4層，共有48間房，提供7種房型選擇，譬如罌粟花城雙床房、金色撒哈拉或翡翠古城、沐月星城等不同主題房，地磚和柱廊都極具心思。酒店格局上，也帶進摩洛哥建築特色，如記者最欣賞的中庭天井部份，星形水池配以綠意植物，由下往上延伸的雕花圍欄，滿目驚喜，酒店還提供中東服裝租賃，打卡度滿分。

大廳另一側的餐廳則是以摩洛哥西部旅遊城市Essaouira命名的索維拉餐廳，淡紫色牆面搭配雕花傢俱，法式殖民風情結合摩洛哥皇室奢華風格，提供無國界創意料理，氣氛也是一絕！

珍珠海域雙人房，由掛飾到家俱亦具異域設計的心思。

墾丁亞曼達會館

地址︰屏東縣恆春鎮南灣路330號

電話︰+886-8-888-3399

房價︰珍珠海域雙人房由12,000台幣/2,862港元起

日日旅海  無敵太平洋景

除了摩洛哥建築風，在恆春半島南端東岸，亦有這間純白色的「日日旅海」，不規則的方形開洞口甚具美感。此民宿佇立在一條沿著海線的公路上，一面是蔚藍的大海，而另一面是碧綠的山巒景緻與大草坪，不同時間景色各異，日出、夕陽、繁星抬頭即可見，宿一宵像與大自然融為一體。

「日日旅海」建在恆春半島的南端東岸，這純白的排屋很好打卡。（攝：馮柏偉）

一排的白色大房子，共有12間不同設計的房間，每扇窗都迎著太平洋。房子空間簡約，部份房的衛生間還有浴缸設計，可以邊泡澡邊看海景。另外也有樓中樓房型設計，寬敞而且採光十足，並有著美式工業風格，坐在樓梯上也可以影一系列的網美照。

區內有專售Gelato的「日日海霧」，枋山愛文芒果口味的100新台幣/24港元。

園區除了民宿，亦有專售Gelato的「日日海霧」及草地餐桌實驗室，人園費每位200新台幣/48港元，另可折抵消費100台幣。「日日海霧」其實是架鐵皮露營車，遊客可以坐在草地上、牧草堆上拍美照吃Gelato看海景，另還有海邊盪鞦韆這隱藏玩意，感受夏日風情。

由日日旅海驅車約10分鐘即可到龍磐公園，為未經開發的公園，於開闊的草坪中可坐擁一望無際的海岸風光。

日日旅海

地址︰屏東縣滿州鄉興海路33號

電話︰ +886-933-216-019

房價︰小巧雙人房由3,600台幣/858港元起

諾薩餐酒館  

來到墾丁，難免要到特色餐廳、沖浪店、紀念品店林立的墾丁大街走走。去年這區就開了一間諾薩餐酒館 Nossa bistro，提供地中海菜式，意大利麵、海鮮燉飯、馬賽魚湯等，餐點選擇豐富，粉色系裝潢搭配圓弧形沙發座，面海景的景觀座位區更是熱門，拍照時倍感悠閒。

有別於一般熱炒店， 去年也新開這間諾薩餐酒館，有不同的座客區，弧形的天花板也像在船艙裏用餐，與前邊的藍色大海相當配合。

前菜的話可選香料田螺佐佛卡夏麵包，嚴選屏東白玉田螺融合法式料理，田螺肉質較厚，吃起來也很嫩。主菜則可挑櫻桃鴨，油脂分布相當均勻，鴨胸可以和無花果醬沾著吃，微微甘甜，炙煎的香氣也別有一番風味。

西班牙海鮮飯 ( 460新台幣/98港元) 、炙煎脆皮鴨胸佐無花果醬 (680 新台幣/163港元)、 法式香料田螺佐佛卡夏 (270新台幣) 等也水準十足，充得棒場。

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路329號

電話 ： +886-901356329

營業時間 ：12:30pm至8pm

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