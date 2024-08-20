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抗癌勇士丨前10億新抱直腸癌第四期　擴散至肝臟：確定割除三顆水泡

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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台灣前艷星顧婕早前自揭患上直腸癌！

【顧婕／直腸癌／癌症／便秘／血便／脹氣】57歲台灣前艷星顧婕今年4月底自揭患上直腸癌，直腸位置有顆5厘米的惡性腫瘤，經醫生診斷罹患直腸癌第四期，更擴散至肝臟和肺部！

顧婕於4月底入院接受手術，5月11日出院休養，目前正在服用口服標靶藥物。顧婕表示5月時動手術，電療10顆肝水泡，惟早前覆診醫生為她進行斷層掃描，發現肝臟再長出3顆水泡。

抗癌勇士丨前港姐吳文忻曾被蘇民峰批面相剋夫　接受整容手術後覓得好老公？

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鬼馬歌后丨81歲仙杜拉精神奕奕慶生　樂觀抗癌灑脫割掉乳房：沒有丈夫所以不需要

做電療割除肝臟水泡

顧婕的癌細胞擴散至肝臟後，除了吃口服藥，她也有找一些輔助治療，雖然肝臟又長出3顆水泡，她一度不想動刀，只因全身麻醉動手術好傷身，想觀察3個月再看看。

不過日前顧婕宣布決心開刀，她解釋：「嚇壞寶寶了⋯半個月前有個老師說，我明年可能會⋯只好乖乖回北醫見主治大夫，確定9月2號進開刀房做電燒手術除三顆水泡！」

帖文一出不少好友留言集氣，祝顧婕早日康復以及手術順利。

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