抗癌勇士丨前10億新抱直腸癌第四期　擴散至肝臟：確定割除三顆水泡

▲ 台灣前艷星顧婕早前自揭患上直腸癌！

【顧婕／直腸癌／癌症／便秘／血便／脹氣】57歲台灣前艷星顧婕今年4月底自揭患上直腸癌，直腸位置有顆5厘米的惡性腫瘤，經醫生診斷罹患直腸癌第四期，更擴散至肝臟和肺部！

顧婕於4月底入院接受手術，5月11日出院休養，目前正在服用口服標靶藥物。顧婕表示5月時動手術，電療10顆肝水泡，惟早前覆診醫生為她進行斷層掃描，發現肝臟再長出3顆水泡。

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做電療割除肝臟水泡

顧婕的癌細胞擴散至肝臟後，除了吃口服藥，她也有找一些輔助治療，雖然肝臟又長出3顆水泡，她一度不想動刀，只因全身麻醉動手術好傷身，想觀察3個月再看看。

不過日前顧婕宣布決心開刀，她解釋：「嚇壞寶寶了⋯半個月前有個老師說，我明年可能會⋯只好乖乖回北醫見主治大夫，確定9月2號進開刀房做電燒手術除三顆水泡！」

帖文一出不少好友留言集氣，祝顧婕早日康復以及手術順利。

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