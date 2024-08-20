法證先鋒VI丨郭千瑜挑戰演大膽場面　精打細算20多歲成功上車做業主

▲ 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》郭千瑜

由優酷和TVB聯合製作的《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》）在昨晚（8月19日）播出的單元個案，主角是吳兆麟（Alan）飾演的富二代周公子Jeffery，及郭千瑜（Mina）飾演的拜金女楊慧冰。

一心飛上枝頭的阿冰，與好姊妹凌詩蕙（趙璧渝飾）結伴到夜店時，成功如願埋到周公子身，豈料卻是惡夢開始，慘被Jeffery迷姦兼性虐之餘，更成為殺死Jeffery的嫌疑犯。

法證先鋒VI丨林盛斌感激監製邀任「搞笑擔當」 孟希璘連環NG獲黃宗澤暖心鼓勵

▲ 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》郭千瑜

法證先鋒VI丨吳兆麟臨時拉夫

兩位演員為演好相關單元，分別作出了不同程度的犧牲。Alan昨晚鏡頭雖然不算多，但每逢出場均震撼眼球，除獸性大發的變態樣令人留下深刻印象，以近乎全裸的狀態伏屍酒店床亦是相當搶焦。

Alan受訪時透露角色是獲臨時拉夫，由接到通知到試妝到正式拍攝前後不足一天時間，並謂為了配合拍攝，足足在床上「攤屍」近4小時，更差點險些睡著：「收到劇本好開心，因為覺得好有發揮，係我人生中第一次全裸拍攝，我唔介意赤裸，因為我鍾意為藝術犧牲，哈哈。」

▲ 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

法證先鋒VI丨嚇窒趙璧渝

Alan續指做足打底功夫，更有專人即場幫忙「整理」：「我有著肉色打底褲，但嗰條褲係三角叉同埋好薄嘅，每次拍攝前都要將私處塞入去然後夾實佢，咁鏡頭上先唔會穿崩。拍攝時其實我好舒服，因為成隊crew都係男仔，同埋導演所有人都好照顧我，我都任由佢哋幫我整理防走光。」

觀乎拍攝花絮，趙璧渝於拍攝期間一度被近乎全裸的Alan嚇窒，Alan聞言留言：「係！因為佢冇諗過我除晒衫，佢嚇咗一大跳。但我因為都攤咗成3、4個鐘，慣咗啲人出出入入，所以我就好似若無其事咁。佢（趙璧渝）都有話我：『你咁自然嘅？』」

▲ 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》郭千瑜與趙璧渝。

法證先鋒VI丨郭千瑜流淚近半小時

至於Mina為配合劇情發展，除需要在雪白的肌膚上劃滿又深又長的血痕，還要做出不同程度的被虐、痛苦及崩潰表情，勁有發揮。

Mina受訪時坦言阿冰是其入行多年其中一個最有發揮的角色，並一再感激佳導給予機會及讚賞；又透露最難忘場口是醫院的爆喊戲份，雖然劇本並沒有要求她哭，但因為讀對白時深切感受到角色的慘況，故即使Cut機後仍不能自已地流了接近半小時眼淚：「入行以嚟未試過喊到咁，其實去到第五句對白我就自自然然咁流咗眼淚，到cut咗機，我都仲係未收到啲眼淚，我喊到連playback都睇唔到。」

Mina續指，身上及面部的傷痕妝，每次埋位前都要花2至3小時才能化好：「要花好多時間盡量化番一樣。」

▲ 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》郭千瑜

法證先鋒VI丨廿多歲做業主

2012年透過藝員訓練班入行的Mina，參與拍攝劇集超過90部，經驗豐富；在女強人母親感染下於20多歲已正式踏上創業之路，由2015年開始先後開過美甲店、保健治療養生店、物理治療及健身中心、美容院等，同時又因母親的鼓勵及支持，於廿多歲時已上車做業主，近年更與母親一起投資購入工廈單位作開店用途。

除是投資及儲錢達人，Mina還一直努力增值，曾修讀營養學及健康體重管理正式成為營養師，並有修讀地產經紀牌等，十分好學！Mina父母在其小時候經營製衣廠，旗下有200名員工，之後因遇上金融風暴製衣生意轉差，Mina媽咪邊獨力照顧Mina三姐弟、邊學習經營不同類型的生意及學習不同範疇的知識Upgrade自己。

▲ 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》郭千瑜

即使到現在，Mina媽仍堅持終生學習：「我媽咪冇停過腳步做任何嘢，我好多嘢都係同媽咪一齊讀。」

甚懂為自己及家人作規劃的Mina媽，當初更幫愛女報名訓練班、希望幫Mina增廣見聞；為了回饋媽咪，Mina透露現時除努力拍劇望挑戰更多不同角色外，還想預留更多時間陪伴媽咪，包括去旅行，果然孝順。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5