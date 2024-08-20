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衣物異味｜夏天出汗衣物泛黃有異味　必學5個低成本洗衫除臭秘訣

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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夏天出汗衣物泛黃有異味，必學5個低成本洗衫除臭秘訣，原來異味來源與衣架有關！

【家務/生活智慧/洗衫/洗衣服/衣物臭味/汗臭/黃漬】香港潮濕悶熱的天氣，動輒使人汗流浹背，然而難得做運動想放鬆心情，又擔心身上的汗臭味，即使洗過後，臭味汗漬、總是「陰魂不散」。到底如何有效去除運動後的衣物異味？以下有5個清潔汗臭衣服及存放的方法，趕快跟著學告别汗臭煩惱！

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衣物異味｜1. 選擇適合的洗衣液

衣服殘存異味，或許與洗衣液有關？運動服和T恤都是比較容易留有汗味的衣物，建議選購洗衣液時可以特別留意標示，以標榜具有「強效洗淨力」和「去臭」功能的洗衣液為考量，具有消臭成分的洗衣液可以有效中和衣物上的異味。

此外，夏天出汗容易快速滋生細菌，尤其是大量流了汗的衣物，建議最好可以即日清洗，因為放越久味道會越難去除。

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衣物異味｜2. 使用天然成分的去漬產品

淺色衣服的吸熱程度較低，因此不少人在夏天都會穿白色衫。但夏天大量流汗後，衣物容易留有汗臭味之外，袖口領口也會出現泛黃的尷尬情形。建議在洗衣服前，先使用天然成分的去漬產品，幫助去除污漬、消除異味，還可以保護衣料且無化學殘留，讓衣服煥然一新。

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衣物異味｜3. 日曬消臭

想去除衣物的臭汗味，日曬是最有效又省錢的方法。平日洗完衣服的濕度很適合細菌生存，容易附著細菌產生異味。洗完衣服盡快拿去通風有陽光的地方曬一曬，不僅可以達到消毒殺菌的效果，還能使衣物散發自然的清新味道。

衣物異味｜4. 使用除臭劑或蒸汽熨斗

若平日已做好上述步驟，發現衣服仍有異味，或許與存放方式有關。香港天氣悶熱潮濕，建議在衣櫃內放置除臭劑、吸濕器，幫助吸收衣櫃內的潮濕和異味。如果家裡有蒸氣熨斗的話，拿來整燙衣物，同時幫助去除殘留的汗味和細菌。

衣物異味｜5. 定期清潔衣櫃和衣架

原來衣櫃和衣架暗藏異味？衣櫃和衣架長期使用其實容易積存灰塵和污垢，也會影響衣物的清潔和味道。建議定期清潔並擦拭衣櫃，以及保持衣架的乾淨，都是不可忽略的小細節。

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