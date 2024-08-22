航空秘密｜逢星期幾買機票最平？　前空姐爆7大秘聞：千萬別點呢3項

▲ 逢星期幾買機票最平？一名前達美航空空姐大曝7大航空秘聞，特別提醒「千萬別點呢3項」！

【航空秘密/買平機票/搭飛機禁忌】一名達美航空（Delta Airlines）的前空姐，因為遭航空解僱，決定在社交平台Tiktok大鑊曾被航空公司要求隱瞞的7大事項，包括千萬別喝機上兩種飲料，也別使用他們的冰塊，更透露一星期那一天的機票最便宜！

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據《紐約郵報》報道，一名自稱曾任職達美航空的空服員伊利莎白（Elizabeth），因最近被公司以「與乘客調情」為由解僱她，因此她很樂意揭露「航空公司訓練我們對旅客隱瞞的一切」，當中包括飛機上的秘聞及買便宜機票建議等7大事項。影片曝光後，吸引超過1170萬次觀看。

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航空秘密｜在飛機上不要喝2款飲料

伊利莎白首先透露千萬不要喝飛機上的咖啡和熱茶，也不要索取冰塊。因為機上裝熱飲的茶壺通常不會更換，而存放冰塊的冰庫也相當不衛生，更有可能接觸到浴室等不衛生的表面。

至於衣著方面，若果想獲得空中服務員的特殊待遇，就必須穿著得體，因為他們多半會注意乘客的服裝，如果看上去得體，就有機會獲得座位升等或免費飲料，但切勿穿運動褲和連帽衫上機。另外，上廁所時也不要脫鞋或脫襪子，因為這種行為相當不衛生。

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航空秘密｜逢周二出發的航班最便宜

伊利莎白特別提到，一星期中以星期二出發的航班最便宜，搜尋廉價航班時，切記要清除搜尋記錄。此外她補充，行李箱容易遺失的原因，很可能是旅客沒有取走舊的行李標籤所致。

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