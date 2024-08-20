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猝死危機｜33歲夜更保安廁所猝死　生前曾在工作群組嗌「救命」

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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【猝死／心血管疾病／工作群組／訊息】近日廣東發生一宗猝死案，33歲死者在廣東增城任職保安，在8月初值夜班期間去廁所，其後於清晨被其他工作人員發現倒臥在廁所地上，當場證實死亡；據悉，死者在去廁所後，曾在工作群組錄音求助，惟沒有人發現求助信息，最終猝死在廁所內。

最新影片：

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33歲保安去廁所突然猝死

綜合內媒報道，33歲曾姓死者在數月前才入職涉事保安公司，入職後被派到廣州增城一個項目部工作，工作時間為兩班「12碼」制，早更工作時間早上7時至晚上7時，夜更為晚上7時至翌日早上7時，月薪4,000元人民幣。死者胞妹受訪時稱，於8月3日早上收到公安電話，指其胞兄在值夜班期間猝死。

經公安調查後，相信死者在8月3日值夜班期間去廁所，但不知何故被困廁所內。據死者胞妹提供的對話紀錄，顯示死者曾在清晨約5點30分，在工作群組錄音求救：

救命呀，出事了，我在廁所，誰來救救我？

惟一段時間後仍未有人回覆，直到約40分鐘後才有同屬公司的工作人員聽到有人在一樓廁所求救，馬上趕到現場後卻發現死者倒臥在廁所地上，已經失去氣息。

死者家屬：涉事公司應給予補償

據廣州公安提供的死亡證顯示，死者死因為猝死，但其家人質疑，由於死者在值夜班期間猝死，認為涉事保安公司應該申請工亡，並給予應有補償；但事發至今半個月，涉事保安公司一直未向家屬提供任何解決方案，亦未認定是工亡。

據悉涉事公司為廣東龍翔衛士保安服務有限公司，在東莞市和惠州市有分公司，而死者入職時在惠州市分公司簽訂勞動合同，工資則由東莞市分公司發放。事後惠州市分公司負責人表示，即將會到政府部門與死者家屬進行協調，其他細節不便透露。

同場加映：

夏日危機丨夏季高血壓恐有猝死危機　醫生揭「猝死前8大症狀」3招保命法

猝死4大高危因素

浙江大學醫學院附屬第二醫院急診科醫生盧曉曾引用過往刊登在《中國急救醫學期刊》的研究，指30歲高血壓患者比一般人猝死風險高30%，藉此提醒高血壓患者如果血壓控制不佳，容易出現併發症，如腦出血、心肌梗塞等。

盧曉分享4個猝死高危因素：

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３大生活建議

盧醫生提醒，30歲出頭的年輕人要開始注重健康，不要「無度消耗自己」，因疲累和各種因素會日積月累，造成日後猝死的關鍵因素。他建議，平日可以養成恆常運動的習慣，適量運動，平日亦減少捱夜、吃宵夜等不良習慣。

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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