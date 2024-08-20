遊日注意｜男子遊日後驚見怪蟲「8隻腳插入」小腿　揭怪蟲真身嚴重恐致死

▲ 男子從日本旅遊回台後，竟被吸血蜱蟲叮咬而求醫。

【旅遊／日本／遊日／瘜肉／蜱蟲／傳染病】旅遊注意！台灣一名6旬男子前往日本旅遊後，發現小腿出現一塊疑似瘜肉的黑色物體，回家後發現患處偶爾會有痛感於是求醫，未料醫生卻表示「瘜肉」是一隻吸血蜱蟲，經過移除及治療後已康復。醫生指出，受蜱蟲叮咬後恐致兩大嚴重後果，不容忽視。

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綜合台媒及《台灣新聞電子報》報道，該名男子早前於日本旅遊時，在行程結束前發現左腳的小腿位置，多出一塊黑色瘜肉，初時未有在意，直到後來皮膚周邊開始出現紅腫刺痛，回家後隔日便前往求診。

博田國際醫院皮膚科醫生郭怡彣經檢查後，證實男子遭到蜱蟲鑽入皮膚吸血，隨即以鑷子移除蟲體，再處方外用抗生素治療，數日後男子傷口已癒合康復。

▲ 男子早前於日本旅遊時，於行程結束前發現左小腿多出一塊黑色瘜肉。（圖源：Facebook@博田國際醫院）

蜱蟲感染6大症狀

郭醫生解釋指，患者遭蜱蟲叮咬後，局部皮膚可能出現紅腫發炎等症狀，而蜱蟲吸血過程中或會傳播細菌或病毒，例如萊姆病 (Lyme disease)、Q熱 (Q fever) 和兔熱病 (Tularemia) 等，因此即便移除蟲體，仍必須追蹤有無得到蜱蟲傳染性疾病。醫生呼籲大眾被叮咬後數周內出現以下6大症狀，便應立即求醫：

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防蜱蟲叮咬6大預防措施

郭醫生表示，蜱蟲俗稱「壁蝨」，平時棲息於草地等野外環境，靠吸食血液維生，主要吸食對象為囓齒類動物及哺乳動物，包括貓狗及人類，平時體型僅米粒大小，惟接觸宿主後，以鋸齒狀倒鉤口器插入皮膚後，會分泌含麻醉物質唾液，以減低痛感再吸血，之後體型便會膨脹、外觀如同小瘜肉，容易令人忽視。夏季蚊蟲活躍，醫生建議野外活動及回家後，都應做足以下6大預防措施，防止蜱蟲侵害：

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同場加映：避免蜱蟲叮咬5大重點

本港食物環境衞生署資料顯示，蜱蟲在各個發育階段都要吸血才能夠成長，而牠們吸血前的身體大小由2毫米至12毫米不等。蜱蟲可以透過吸血傳播病毒，例如巴貝西蟲病、萊姆病、寇熱及斑疹熱等，而人類的傷口或眼睛接觸到可傳播疾病的蜱蟲屍體或蜱類，都可能受到感染。如果要避免被蜱蟲叮咬，可以留意以下5大預防措施︰

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萬一發現自己遭蜱蟲叮咬，甚至鑽入皮膚，不要用手直接接觸，甚至擠破，更不能在被咬時用水沖。可用酒精塗在蜱身上，使蜱頭部放鬆或死亡，再用尖頭鑷子取出蜱。不要生拉硬拽，以免拽傷皮膚，或將蜱的頭部留在皮膚內。取出後，再用碘酒或酒精做局部消毒處理，並隨時觀察身體狀況，如出現發燒、叮咬部位發炎破潰及紅斑等症狀，要及時就診，診斷是否患上蜱傳疾病，避免錯過最佳治療時機。

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