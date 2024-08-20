消委會廁紙︱實測5大牌子廁紙12卷裝淨重比10卷裝輕　僅一品牌重量相差無幾

【消委會／測試／廁紙／潔柔／維達／寶碧／Tempo／皇冠／唯潔雅】消委會昨日（19日）評測了市面上25款廁紙，除了推介8款星級之選，更將5個市面常見牌子的10卷裝及12卷裝廁紙進行比較，發現除了一個品牌的12卷裝和10卷裝是相差無幾之外，其餘4個牌子的12卷裝比10卷裝的每卷平均重量少了12克至28克，可見12卷裝未必一定較為「抵用」。

最新影片:

消委會特別選購了5個牌子同型號的10卷裝及12卷裝樣本，然後每包裝抽取3卷量秤重量和數算張數，再計算平均每卷的重量及每包的淨重。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

結果發現，以每卷的平均淨重比較，只有「皇冠」的12卷裝和10卷裝的每卷平均重量相差無幾，其餘4個牌子的12卷裝比其10卷裝的每卷平均重量少12克至28克，當中以 「潔柔」的相差最大。不過由於卷數較多，5個牌子的12卷裝的總淨重仍比10卷裝高，實際每包重了1.5%至19%。

同場加映: 消委會報告︱消委會評測25款廁紙強韌度/螢光物/吸濕測試 推介8款4星半廁紙名單

在售價方面，「皇冠」、「唯潔雅」及「維達」的12卷裝每100克紙費用比其10卷裝便宜，而「Tempo」則差別不大，12卷裝只是稍高 $0.03元。「潔柔」的12卷裝售價，則比其10卷裝高了$0.08，不過12卷裝有附送面紙1包。總括來說，除「潔柔」及「Tempo」外，其餘3款的12卷裝仍較為「抵買」。

同場加映: 8款推介名單

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5