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求職騙局｜19歲智障男搵工墮網騙　借$4萬隆胸變B Cup　母痛心：他智力只有5歲

健康資訊

發布時間： 1 小時前

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【求職騙局／智障／借錢／隆胸／手術】求職心切，小心誤墮騙局。內地一名１９歲智障少年在網上搵工，沒想到誤墮騙網，騙徒哄騙智力只有5歲兒童的男事主借錢隆胸。其母親得悉事情後非常震怒，看到兒子胸下兩道刀疤痛心疾首，揚言必定追究到底。

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Healthy Life｜ Paul’S Kitchen老闆娘患抑鬱　相伴20載丈夫突發癌末猝逝　堅持營業守護亡夫「最後禮物」

綜合內媒報道，湖北一名盧姓女子在當地電視台申訴節目《幫女郎在行動》上，指控武漢一間醫美診所涉嫌哄騙其19歲兒子做隆胸手術。

哄騙智障男借錢隆胸

事源於今年7月，少年在網上看到該間醫美診所的招聘廣告，遂聯絡診所應徵。據當時雙方對話的截圖可見，當時少年在對話中提及過自己是男生，擔心自己未必符合工作性質或要求。診所負責人告知少年指「男生沒關係啊」，建議少年可以先做隆胸手術，待完全康復後才開始工作。對方更聲稱月薪保證有3,000元人民幣（約3,265港元），且包膳食和住宿。對方更即日安排車來接送少年到工作地點「先面診、後工作」。

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少年隆至B Cup 造成身心創傷

對方亦透露，旗下有很多「主播的來做整形」，以「直播很賺錢」為由，誘騙少年借錢隆胸，最終慫恿他借貸連2年利息一共3.7萬人民幣（約4萬港元）做手術。盧媽媽得悉兒子隆胸後猶如「天塌下來」，家人都非常震驚，

手術讓我兒子變成了B罩杯左右的樣子，胸口下面這麼長兩道疤，看到這些傷痕，我非常的痛心。

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她拿出少年的病歷記錄，指兒子患有智力障礙，智力僅如5歲兒童，且患有抑鬱症。經過反覆考慮後，盧媽媽決定再次安排兒子做手術將胸部假體取出，並明言一定會追究到底。

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維權律師：簽字無效

湖北今天律師事務所律師胡俊杰在節目中指出，對於沒有民事行為能力人士，必須要有監護人簽名確認下才能夠做手術，否則這些行為在法律上皆屬無效。在這次案例中，該間醫美診所不但要賠償金錢上的損失，對於事主身體上造成的傷害亦要負上刑責。

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