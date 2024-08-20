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行為失當｜涉面試中優待36名應徵者　食環署主任認罪將頂證另7名主任

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 2 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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被告之一陳江松（右）續准保釋候審。（梁錦麟攝）

8名食環署首席小販管理主任涉於面試中優待36名應徵者，並稱部分應徵者是「自己友」等，最終有27人取得合格分數。其中1名主任今（20日）於區域法院承認1項串謀公職人員行為失當罪，另外7人否認相同控罪，押後明天(21日)開審。案情指，認罪被告於警誡下稱，相信有遴選委員會成員或會向原本不合格的應徵者，給予令他們合格的分數；庭上透露，控方將傳召認罪被告出庭作供，頂證其他被告。

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8名被告依次為羅世華（61歲）、李達釗（62歲）、戴焯輝（60歲）、易錦添（62歲）、麥偉忠（60歲）、鄧永平（65歲）、黃偉雄（60歲）及陳江松（65歲）。羅今承認1項串謀公職人員行為失當罪，其餘7人否認相同控罪受審，事發於2019年7月11日至8月20日；庭上透露，控方將傳召羅出庭作供。

案情指，案發時羅世華、麥偉忠和黃偉雄為食環署署理首席小販管理主任，其餘被告則為首席小販管理主任。2019年2月，食環署就助理小販管理主任職系進行招聘工作，收到超過5,000份申請書，除陳江松外，其餘被告在面試舉行期間獲派加入面試遴選委員會。

羅則分別收到來自其他被告所發出的應徵者的面試日期和時間等，羅亦將這些應徵者加入名單，其間戴焯輝曾向羅稱「幫忙幫忙」，又問及應徵者的得分，羅着戴直接問面試人員，戴稍後對羅說「人情分搭夠，有60幾分」。

陳江松則向羅傳送應徵者的面試日期及相片等後，有關照片附隨寫有「2個都是自己友，幫幫忙」的訊息，羅則回覆「OK」表情符號，陳則回應1個表示感謝的表情符號。

至2019年8月20日，廉署拘捕羅，羅於警誡下承認，他從其他食環署人員收到應徵者的面試日期和時間後，他是負責更新名單的「協調人」。羅相信有遴選委員會成員可能對一些應徵者「秤先D」，或向原本不合格的應徵者給予令他們合格的分數。

食環署確認共有956名應徵者出席遴選面試，平均分為62.5分；至於姓名出現在11份名單上的36名應徵者當中，27人取得合格分數，他們平均分為67分。

食環署最終宣布是次面試結果無效，並決定於 2019年11月進行另一輪遴選面試，連同上述36名應徵者，所有經篩選的應徵者均獲邀出席第二輪遴選面試。

聆訊明（21日）續。

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