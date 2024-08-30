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長壽秘訣｜吃肉比吃素更養生？國際研究揭9類長壽食物　每周進食有助長命百歲

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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有研究發現3大長壽關鍵，其中每周吃9類食物活到100歲的可能性會更大。

【素食／肉食／預期壽命／中風／心血管疾病／長壽／養生／長壽食物／長壽秘訣】不少人因為信仰、環境、養生等原因選擇食素，但原來食素的人士反而不及食肉長壽？有研究就發現，肉食者的預期壽命其實比素食者更長，而長壽的關鍵因素有三，其中之一為飲食多樣性；若每周進食9類食物，活到100歲的可能性亦更大。

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國際普通醫學雜誌》（ International Journal of General Medicine）曾於2022年刊登澳洲一項研究報告，調查肉類攝取量與預期壽命之間的關係；研究團隊一共分析了175個國家及地區的數據，結果發現素食比例較低的人群擁有更高的預期壽命。

另一項於2019年發表在《英國醫學期刊》的研究報告則發現，與肉食者相比，素食者中風的機率更高。

這項研究旨在分析素食者與缺血性心臟病和中風風險之間的關係，一共有48,188名參與者，其中24,428人為肉食者、7,506人為魚素者（吃魚但不吃其他肉類）、16,254人為素食者，所有人參加研究前都沒有缺血性心臟病、中風或心血管疾病的病史。

研究追蹤時間長達18年，期間共有2,820人罹患冠心病，1,072人中風。根據研究結果，雖然與肉食者相比，素食者罹患心臟病的風險低22%，但與此同時，後者出現出血性中風的風險卻高20%。

研究揭長壽3大關鍵

那麼，到底要如何生活才會長壽？《美國醫學會雜誌》（Jama Network Open）在今年6月20日刊登一項研究報告，分析健康生活方式與成為百歲老人之間的關係。研究團隊調查內地5,222名80歲或以上的長者，當中包括1,454名百歲人瑞；參與者中有61.7%為女性，平均年齡為94.3歲。

研究團隊根據每名參與者自我報告的吸煙、飲酒、運動習慣、飲食多樣性以及體重指數（BMI）組成「健康生活方式評分」（HLS），分數越高代表越健康。而根據研究結果，長壽一共有3大關鍵因素，除了不吸煙及規律運動外，多樣化飲食亦佔一環。

其中，研究人員發現飲食最多樣化的參與者更有可能活得長久，他們活到100歲的機率甚至比其他同齡人高出23%。

9類長壽食物

研究結果顯示，每周吃以下9種食物的人士更有可能活到100歲。

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此外，研究人員發現從不吸煙並經常運動的參與者也有可能活到100歲，而教育程度、婚姻狀況、晚年飲酒習慣等因素對於壽命則幾乎沒有影響。

研究團隊表示，是次研究調查樣本較大，並對參與者的生活方式及行為數據進行全面收集，屬於前瞻性的評估；不過研究仍有許多限制，例如大部分生活方式行為的資訊均為自我報告，因此容易出現測量誤差。但團隊仍強調，即使到了高齡，維持健康習慣亦有助獲得健康。

更多相關報道：長壽秘密｜揭秘希臘百歲人瑞飲食之道　每日必吃1物助延年益壽

同場加映：全球6大健康飲食模式

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3大長壽貼士

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