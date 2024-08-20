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性侵外傭｜涉酒後性侵外傭續審　外籍男僱主辯稱外傭欠債提出主動

社會

撰文： 林育慧

發布時間： 1 小時前

最後更新： 52 分鐘前

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涉酒後性侵外傭續審，外籍男僱主辯稱外傭欠債提出主動。（資料圖片）

外籍男僱主涉於住所性侵外傭，早前否認強姦及未經同意下作出肛交罪，案件今（20日）於高等法院續審。被告自辯稱，案發前1年外傭曾兩度主動向他提供性服務，外傭稱經濟困難要求他支付1,000及3,000元。被告稱案發日因妻子及女子離港而感到傷心，外傭遂主動與他發生性交及肛交以作安慰。被告稱因擔心妻子知道事件，遂向外傭提出斷絕性關係及將她辭退；被告否認曾對外傭說「我愛你」及「我要你」。

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被告EKSTROM Patrik Tobias（許大熊），現年36歲，被控1項強姦及1項未經同意下作出肛交罪，事主X為尼泊爾籍外傭。

被告自辯稱，案發前1年即，2021年7月某天，妻子偕子女返回日本度暑假，他首次與X發生親密關係。被告稱當時全裸獨自在房間看色情片，X進入房間後問及被告「是否需要幫忙」。被告稱當時感到驚訝，X隨即替他進行口交等，其間X向被告表示欠債約4.5萬元，問及被告可否支付1,000元，被告照辦。被告指期間向X暗示能否進行肛交，他指X回應「未預備好」。被告稱約1周後兩人再次發生親密行為，他指X主動與他發生性交及肛交，事後給她3,000元。

及至案發當日，即2022年10月27日，被告妻子帶同3名子女返回日本。X表示急須金錢，被告稱當時已預支4個月薪金予X。被告否認當時曾喝酒，並指因妻子離開而感到傷心，X則予以安慰，曾吻和擁抱他，被告稱兩人遂發生親密行為。

被告稱當時因妻子離去而傷心遂停止，並向X提出斷絕關係及著她離開，即將她辭退，他指X應到嬲怒，並聲稱將告知其妻子。被告否認曾向X說過「我愛你，我要你」、「我會殺你及打你，我是有錢人，會給你金錢」。被告指事後轉帳1.5萬予X，只希望她返回住所商討，以免被其妻知悉事件。

案件今（20日）續審。

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記者：林育慧

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