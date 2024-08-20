求職招聘｜茶餐廳出2萬元請夥計無人吼　老闆揭2大原因：有壓力就辭職

▲ 有茶餐廳老闆大嘆，出價高達2萬元月薪聘請樓面，仍然乏人問津。

【北上消費/求職招聘/本地飲食業】近年不少港人北上消費，令本港零售飲食等行業倒退，老闆們都叫苦連天，除了經營困難，聘請員工亦不容易。日前有茶餐廳老闆大嘆，出價高達2萬元月薪聘請樓面，仍然乏人問津，認為不再是「人搵工，而是工搵人」。網民異口同聲認為，「香港兩萬真心做不了什麼」。

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飲食業請人｜員工耐勞度不足易辭職

各行各業都正與經濟低迷奮力抗爭，不少連鎖食店捱不住，陸續出現倒閉潮，包括薩莉亞、海皇粥店、Panash等食店。小紅書博主「郭家大少」就飲食業的招聘難題，日前訪問了茶餐廳老闆「龍哥」。龍哥指，現時請人甚艱難，即使月薪兩萬元的樓面工作，也無人有興趣。

他分析，內地恢復通關後，不少香港人都北上消費，影響本地飲食業生意，加上香港人普遍對飲食工作不感興趣，而且員工的「耐勞度不足」，一旦遇工作壓力或不被尊重，就寧願辭職，都不願吞聲忍氣，

有時候語氣重啲，佢覺得你唔尊重佢，佢哋（員工）先係老細。

他坦言，自己經營兩間餐廳，面積約1,000呎，其中一間的租金連員工出糧共40萬元，雖然有9名員工，但「成日都有人唔返工」，有時他自己亦要落場幫手。

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飲食業請人｜網民：香港2萬做不了什麼

許多網民看過內容後，均認同本港物價太高，加上港人對飲食業工作不存好感，工作本身待遇、福利欠奉及工時長，即使兩萬元請不到人是正常情況，「香港兩萬真心做不了什麼，通勤費加租房就佔了三分之二」、「一般都要做到凌晨，9至10個鐘好多人都不願意去」；但有網民對內容是否屬實存疑，「我唔相信二萬蚊請唔到茶餐廳夥記」、「大學生都未必有二萬蚊月薪，落單送餐上枱冇乜技術」。

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