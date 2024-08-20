微涼之夏丨張敬軒鄧麗欣夠默契想添食　陳卓賢Sinnie挑戰聲演70年人物

▲ 張敬軒與鄧麗欣

商業電台65周年台慶廣播劇《微涼之夏》第三周（8月19至23日）邀得張敬軒、鄧麗欣（Stephy）、MIRROR成員陳卓賢（Ian）、Lolly Talk成員吳倩怡（Sinnie）及黃妍（Cath）特別客串，森美及《十八樓C座》金剛、陳慕賢及朱雪梅等亦有參與聲演。

▲ （左起）朱雪梅、金剛、陳慕賢及

張敬軒鄧麗欣默契十足

張敬軒及鄧麗欣在劇中分別飾演關Sir葉細細，一對識於微時的屋邨街坊。關Sir是一名維修學徒，愛《叮噹》，有一個配音員的夢。葉細細是一名中學生，愛畫畫，但負擔不起畫班學費。

關Sir一邊賺取微薄人工，一邊替葉細細交畫班學費。長大後，葉細細在大學教Fine Arts，關Sir追夢失敗，更意外撞車昏迷。

今次是Stephy與軒仔首度合作聲演廣播劇，原來都難倒演戲經驗豐富的Stephy：「我哋嘅故事跨越唔同年代，由1998年到2023年，只能單靠聲線嘅變化，喺好短嘅時間交代唔同年代嘅情節，其實都幾難。當中仲有配音情節，難得見到軒仔扮聲、古靈精怪嘅一面，成件事好好玩。」



軒仔覺得今次二人再度合作很有默契：「我同Stephy唔係成日見面，但頭先對戲嘅時候，好自然有一份信任，就好似錄醫院嗰場戲，我哋睇到嗰間醫院都係同一Style，唔會一個係英國，一個係香港。我又發現我哋都係風象星座，唔怪得咁有默契。今次錄廣播劇真係好唔夠喉，好想叫編劇月巴加多啲戲份比我同Stephy。」

Ian及Sinnie做足功課

Ian及Sinnie的故事發生在70年代，Sinnie飾演應屆會考生黃詩敏，熱愛武俠劇及武俠小說，等待放榜期間在製衣廠打工，被編入梁日朗那一組。

Ian飾演的梁日朗，白天返製衣廠，晚上就專心創作愛情文藝小說，可惜投稿去報社，卻一直不獲刊登；他不氣餒，並嘗試把黃詩敏寫進新作裡。

有一晚，梁日朗夢見黃詩敏，黃詩敏投訴討厭做文藝愛情小說悲劇女角，只想做快意恩仇的俠女，要求梁日朗改寫武俠小說。

二人均做足功課準備今次廣播劇，首次聲演廣播劇的Ian指：「今次演武俠小說作家都幾好玩，我甚少寫小說，但今年出嘅歌背後都會有個故事，同角色都有關聯。故事發生喺70年代，用字就要有番啲年代感，例如『啱啱』會換成『啱先』或者『剛才』。拍劇可以利用表情、肢體動作去配合，廣播劇只係單靠語氣及抑揚頓挫，但過程都幾順利。」



今次是Sinnie第一次與Lolly Talk 以外的人對戲：「我飾演一個有女俠精神嘅會考畢業生，對我嚟講係好大挑戰，所以特別去研究一下70年代嘅人點講嘢，睇咗大事回顧，聽下新聞報道員點報新聞，參考佢哋嘅語氣、助語詞。我除咗會平時字正腔圓，仲會喺句尾加番『呀』、『㗎』，希望比到聽眾70年代嘅感覺。」



黃妍靠聲線演學生挑戰大

在大學時期修讀新聞與傳理系的黃妍，今次在廣播劇再演新聞系學生，劇情講述她訪問宣子晴入行。

Cath指：「今次廣播劇聲演記者，令我諗番起讀書時期做過一段時間實習記者，成件事好巧合。我本身好鍾意玩廣播劇，錄廣播劇睇唔到樣，只可以利用把聲做表情，要調整自己講嘢嘅節奏同強度，係好有趣好好玩嘅，希望嚟緊都有多啲機會再同其他人一齊玩！」