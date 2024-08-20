  • 28°C
香港時間 : 2024820日 (二) 18:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

微涼之夏丨張敬軒鄧麗欣夠默契想添食　陳卓賢Sinnie挑戰聲演70年人物

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

張敬軒與鄧麗欣

商業電台65周年台慶廣播劇《微涼之夏》第三周（8月19至23日）邀得張敬軒、鄧麗欣（Stephy）、MIRROR成員陳卓賢（Ian）、Lolly Talk成員吳倩怡（Sinnie）及黃妍（Cath）特別客串，森美及《十八樓C座》金剛、陳慕賢及朱雪梅等亦有參與聲演。

（左起）朱雪梅、金剛、陳慕賢及

張敬軒鄧麗欣默契十足

張敬軒及鄧麗欣在劇中分別飾演關Sir葉細細，一對識於微時的屋邨街坊。關Sir是一名維修學徒，愛《叮噹》，有一個配音員的夢。葉細細是一名中學生，愛畫畫，但負擔不起畫班學費。

關Sir一邊賺取微薄人工，一邊替葉細細交畫班學費。長大後，葉細細在大學教Fine Arts，關Sir追夢失敗，更意外撞車昏迷。

今次是Stephy與軒仔首度合作聲演廣播劇，原來都難倒演戲經驗豐富的Stephy：「我哋嘅故事跨越唔同年代，由1998年到2023年，只能單靠聲線嘅變化，喺好短嘅時間交代唔同年代嘅情節，其實都幾難。當中仲有配音情節，難得見到軒仔扮聲、古靈精怪嘅一面，成件事好好玩。」

軒仔覺得今次二人再度合作很有默契：「我同Stephy唔係成日見面，但頭先對戲嘅時候，好自然有一份信任，就好似錄醫院嗰場戲，我哋睇到嗰間醫院都係同一Style，唔會一個係英國，一個係香港。我又發現我哋都係風象星座，唔怪得咁有默契。今次錄廣播劇真係好唔夠喉，好想叫編劇月巴加多啲戲份比我同Stephy。」

Ian及Sinnie做足功課

Ian及Sinnie的故事發生在70年代，Sinnie飾演應屆會考生黃詩敏，熱愛武俠劇及武俠小說，等待放榜期間在製衣廠打工，被編入梁日朗那一組。

Ian飾演的梁日朗，白天返製衣廠，晚上就專心創作愛情文藝小說，可惜投稿去報社，卻一直不獲刊登；他不氣餒，並嘗試把黃詩敏寫進新作裡。

有一晚，梁日朗夢見黃詩敏，黃詩敏投訴討厭做文藝愛情小說悲劇女角，只想做快意恩仇的俠女，要求梁日朗改寫武俠小說。

二人均做足功課準備今次廣播劇，首次聲演廣播劇的Ian指：「今次演武俠小說作家都幾好玩，我甚少寫小說，但今年出嘅歌背後都會有個故事，同角色都有關聯。故事發生喺70年代，用字就要有番啲年代感，例如『啱啱』會換成『啱先』或者『剛才』。拍劇可以利用表情、肢體動作去配合，廣播劇只係單靠語氣及抑揚頓挫，但過程都幾順利。」

今次是Sinnie第一次與Lolly Talk 以外的人對戲：「我飾演一個有女俠精神嘅會考畢業生，對我嚟講係好大挑戰，所以特別去研究一下70年代嘅人點講嘢，睇咗大事回顧，聽下新聞報道員點報新聞，參考佢哋嘅語氣、助語詞。我除咗會平時字正腔圓，仲會喺句尾加番『呀』、『㗎』，希望比到聽眾70年代嘅感覺。」

黃妍靠聲線演學生挑戰大

在大學時期修讀新聞與傳理系的黃妍，今次在廣播劇再演新聞系學生，劇情講述她訪問宣子晴入行。

Cath指：「今次廣播劇聲演記者，令我諗番起讀書時期做過一段時間實習記者，成件事好巧合。我本身好鍾意玩廣播劇，錄廣播劇睇唔到樣，只可以利用把聲做表情，要調整自己講嘢嘅節奏同強度，係好有趣好好玩嘅，希望嚟緊都有多啲機會再同其他人一齊玩！」

 

相關文章

微涼之夏丨郭靜馮允謙陳蕾梁業聲演第二周單元故事　穿插不同年代歌曲勾聽眾回憶
14:01 2024/08/12
微涼之夏丨郭靜馮允謙陳蕾梁業聲演第二周單元故事　穿插不同年代歌曲勾聽眾回憶
微涼之夏丨鄭丹瑞林嘉欣聲演師生戀　林珊珊演Edan母親
16:50 2024/08/05
微涼之夏丨鄭丹瑞林嘉欣聲演師生戀　林珊珊演Edan母親
商台推出65周年廣播劇《微涼之夏》　影帝林家棟聯同林海峰首度合作聲演
11:12 2024/07/29
商台推出65周年廣播劇《微涼之夏》　影帝林家棟聯同林海峰首度合作聲演

你可能感興趣

微涼之夏丨郭靜馮允謙陳蕾梁業聲演第二周單元故事　穿插不同年代歌曲勾聽眾回憶
14:01 2024/08/12
微涼之夏丨郭靜馮允謙陳蕾梁業聲演第二周單元故事　穿插不同年代歌曲勾聽眾回憶
微涼之夏丨鄭丹瑞林嘉欣聲演師生戀　林珊珊演Edan母親
16:50 2024/08/05
微涼之夏丨鄭丹瑞林嘉欣聲演師生戀　林珊珊演Edan母親
商台推出65周年廣播劇《微涼之夏》　影帝林家棟聯同林海峰首度合作聲演
11:12 2024/07/29
商台推出65周年廣播劇《微涼之夏》　影帝林家棟聯同林海峰首度合作聲演
張敬軒 鄧麗欣 陳卓賢 Mirror Lolly Talk 吳倩怡 黃妍 商業電台 網絡熱話

最高瀏覽

請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔
請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔
鄭中基事件｜網民3年前提余思敏𥄫實老公　鄭中基舉動被發現與湘湘關係非一般
鄭中基事件｜網民3年前提余思敏𥄫實老公　鄭中基舉動被發現與湘湘關係非一般
軍訓級家教｜黃依汶送8歲兒子上深圳軍訓　陳真不怕捱苦卻因1件事爆喊
軍訓級家教｜黃依汶送8歲兒子上深圳軍訓　陳真不怕捱苦卻因1件事爆喊
娛圈喜事丨賴慰玲宣布陀第二胎再度做人母　 Winki：相隔6年再擁有這條曲線
娛圈喜事丨賴慰玲宣布陀第二胎再度做人母　 Winki：相隔6年再擁有這條曲線
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨