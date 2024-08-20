  • 28°C
香港時間 : 2024820日 (二) 18:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

唐老鴨90歲生日｜聯乘BLINGTOY推水晶吊墜盲盒　必抽金色唐老鴨+大鼻鋼牙

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

今年唐老鴨90歲喇！為咗幫佢慶祝生日，唔同品牌都特意聯乘推出一系列活動、精品，讓粉們們邊掃貨、邊打卡，一齊度過唐老鴨珍貴嘅90歲生日！

今次配飾品牌BLINGTOY就聯乘唐老鴨，推出水晶香薰吊墜盲盒。 一共有6款，而且不止唐老鴨，就連他的好朋友大鼻同鋼牙都有，一共8個基本款式及1款華麗隱藏版，各款更可互相組裝配搭，超可愛！

水晶吊墜造功極精緻，巧妙地鑲嵌閃耀水晶石在內，閃令令超搶眼。除了2款彩色造型，另有全銀、全金版本，除了角色造型，也有機會抽到唐老鴨最標誌性的藍色帽子，及大鼻鋼牙至愛的松果，可與卡通造型互相配搭。

點擊圖片放大
+8
+7

不但外形漂亮，這款水晶吊墜更內有乾坤。每款吊墜底部設置放置香氛球的凹槽，放入個人護理品牌 everybody LABO的香氛球，使飾物除了幫助配搭衣服，也時刻散發著香氣，為整體造型加分。

最新影片推介

湊得輕鬆啲
靚媽嚴師｜朱茵自認嚴母黃貫中是豬隊友？　陪伴女兒進叛逆期首要戒囉嗦

BLINGTOY 迪士尼香薰吊墜盲盒每盒僅售$98，極高CP值！若想抽中隱藏款，可考慮入手原盒（含8小盒），隨機藏有 1 個隱藏款。

各位唐老鴨與大鼻鋼牙的粉絲們，記得把握時間購買了！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

潮物速報｜限量唐老鴨水晶麻雀套裝　朗豪坊獨家送金屬起莊船舵
16:20 2024/08/15
潮物速報｜限量唐老鴨水晶麻雀套裝　朗豪坊獨家送金屬起莊船舵
中秋節｜迪士尼Duffy與好友中秋限定掛飾 入手月餅禮盒一秒變發光燈籠
15:01 2024/08/08
中秋節｜迪士尼Duffy與好友中秋限定掛飾 入手月餅禮盒一秒變發光燈籠
日本旅遊｜Chiikawa東京主題拉麵店8月開幕　限定特色Menu及必買新周邊
17:25 2024/08/01
日本旅遊｜Chiikawa東京主題拉麵店8月開幕　限定特色Menu及必買新周邊

你可能感興趣

潮物速報｜限量唐老鴨水晶麻雀套裝　朗豪坊獨家送金屬起莊船舵
16:20 2024/08/15
潮物速報｜限量唐老鴨水晶麻雀套裝　朗豪坊獨家送金屬起莊船舵
中秋節｜迪士尼Duffy與好友中秋限定掛飾 入手月餅禮盒一秒變發光燈籠
15:01 2024/08/08
中秋節｜迪士尼Duffy與好友中秋限定掛飾 入手月餅禮盒一秒變發光燈籠
日本旅遊｜Chiikawa東京主題拉麵店8月開幕　限定特色Menu及必買新周邊
17:25 2024/08/01
日本旅遊｜Chiikawa東京主題拉麵店8月開幕　限定特色Menu及必買新周邊
著數優惠 卡通精品 卡通動漫 Disney 消費種類 網上購物 迪士尼樂園

最高瀏覽

請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔
請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔
鄭中基事件｜網民3年前提余思敏𥄫實老公　鄭中基舉動被發現與湘湘關係非一般
鄭中基事件｜網民3年前提余思敏𥄫實老公　鄭中基舉動被發現與湘湘關係非一般
軍訓級家教｜黃依汶送8歲兒子上深圳軍訓　陳真不怕捱苦卻因1件事爆喊
軍訓級家教｜黃依汶送8歲兒子上深圳軍訓　陳真不怕捱苦卻因1件事爆喊
娛圈喜事丨賴慰玲宣布陀第二胎再度做人母　 Winki：相隔6年再擁有這條曲線
娛圈喜事丨賴慰玲宣布陀第二胎再度做人母　 Winki：相隔6年再擁有這條曲線
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨