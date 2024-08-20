唐老鴨90歲生日｜聯乘BLINGTOY推水晶吊墜盲盒　必抽金色唐老鴨+大鼻鋼牙

今年唐老鴨90歲喇！為咗幫佢慶祝生日，唔同品牌都特意聯乘推出一系列活動、精品，讓粉們們邊掃貨、邊打卡，一齊度過唐老鴨珍貴嘅90歲生日！

今次配飾品牌BLINGTOY就聯乘唐老鴨，推出水晶香薰吊墜盲盒。 一共有6款，而且不止唐老鴨，就連他的好朋友大鼻同鋼牙都有，一共8個基本款式及1款華麗隱藏版，各款更可互相組裝配搭，超可愛！

水晶吊墜造功極精緻，巧妙地鑲嵌閃耀水晶石在內，閃令令超搶眼。除了2款彩色造型，另有全銀、全金版本，除了角色造型，也有機會抽到唐老鴨最標誌性的藍色帽子，及大鼻鋼牙至愛的松果，可與卡通造型互相配搭。

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不但外形漂亮，這款水晶吊墜更內有乾坤。每款吊墜底部設置放置香氛球的凹槽，放入個人護理品牌 everybody LABO的香氛球，使飾物除了幫助配搭衣服，也時刻散發著香氣，為整體造型加分。

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BLINGTOY 迪士尼香薰吊墜盲盒每盒僅售$98，極高CP值！若想抽中隱藏款，可考慮入手原盒（含8小盒），隨機藏有 1 個隱藏款。

各位唐老鴨與大鼻鋼牙的粉絲們，記得把握時間購買了！

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