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搶人才｜李慧琼等晤孫玉菡　民建聯倡「高才通」轉關注特定學科排名

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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民建聯會務顧問李慧琼(右2)、副主席陳勇(左3)、立法會議員顏汶羽(右1)等，與勞福局局長孫玉菡(右3)會面。(民建聯供圖)

繼政務司司長陳國基早前表示，正檢討考慮將未達一百強，但部分學科非常著名的院校納入「高才通計劃」。民建聯會務顧問李慧琼、副主席陳勇、立法會議員顏汶羽等昨日（19日）與勞福局局長孫玉菡會面，亦建議政府依據「未來人才需求清單」，推出「高才通計劃2.0」，轉而關注特定「學科」或「研究領域」的排名，精準吸引符合香港產業發展需求的高端人才。

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民建聯建議，政府在新一輪「人力資源推算」中，積極審視各行業的人力供需狀況，並基於推算結果制定「未來人才需求清單」，識別香港需要、但本地短缺而又難以在短時間內培訓的人才。同時，針對人才短缺或具有發展潛力的行業，政府應同時制定短期、中期及長期的人力發展策略，明確哪些行業需引進外部人才，哪些行業則需加強本地人才培養。民建聯呼籲，政府儘快公佈新一輪「人力資源推算」，為制定針對性策略提供依據，支持在確保本地勞工優先就業的基礎上，合理吸引高端人才。

在人才融入本港方面，民建聯建議，政府及企業通過提供更完備的生活支援，如興建「青年斗室」等措施，讓人才更快適應及融入本港環境，增強留港意願。同時，當局應研究設立合適機制以吸引頂尖人才及團隊，進一步提升香港的國際競爭力。另一方面，為確保人才及其家庭在港長期發展，應加強對人才子女教育的支援，包括為新來港學童提供適應課程、入學協助等。

此外，民建聯認為，政府應為東盟國家設立專項獎學金，以及加強向世界各地包括中東、歐洲地區宣傳本港教育制度，吸引更多學生來港留學，從而為香港輸入更多國際化、高素質的青年才俊，助力香港持續繁榮與發展。

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