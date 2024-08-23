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焦慮情緒丨中醫拆解《玩轉腦朋友2》焦慮是敵是友？　2款食療舒緩情緒、改善失眠

都市病

發布時間： 54 分鐘前

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承接第一集的口碑，《玩轉腦朋友2》在今個暑假檔期繼續高據電影票房，新加入多位情緒專員，當中阿焦令人又愛又恨，她支配著葦莉，更引發情緒大風暴；究竟阿焦是好還是壞？我們不妨由中醫學角度拆解阿焦。

在葦莉睡著時，阿焦刻意播放一幕又一幕糟透的夢境，使葦莉驚醒，被嚇得喘不過氣。焦慮的情緒，的確影響睡眠質素，令人難以入睡、多夢、易醒，同時又可有心跳心慌、胸部壓迫感、肌肉繃緊、呼吸急促等。不過，中醫理論認為，焦慮和其他情緒一樣，都是身體對外界最正常不過的反應，它可以幫助我們預視危機，是生活上必須的原動力；可是如果在沒有面臨特定事件的情況下，持續出現緊張、擔心，可能就是焦慮症。

由正常的焦慮反應，到需要處理的焦慮症，這其實是一個漫長的過程，除跟外在環境有關，體質狀態也能左右焦慮情緒所引起的身體不適。例如頭脹頭痛、血壓偏高、前胸脅肋灼脹、呼吸不暢、口乾口苦等，常由於情緒持續緊張，導致肝氣運行不暢，堵塞著的氣血鬱積體內而出現所謂「熱氣」的情況。又例如胃口變差、周身倦怠、大便不規律，則常與思慮過多，使脾胃產生的氣血營養變得稀少，無力進行消化吸收有關。至於平素失眠多夢、潮熱汗出、易受驚嚇，那就是心氣不足，難以滋潤和補充氣血中的養份，使心血暗耗而成。

在《玩轉腦朋友2》的結局高潮部分，阿焦引發情緒風暴，使葦莉瀕臨崩潰。阿樂努力在旋渦中找到阿焦，希望阻止她，當時阿焦含淚說︰「我做的所有事情，都只是想保護葦莉，令她遠離看不到的危機。」恰當的焦慮是我們的保護網，可是，焦慮過度卻會一步一步傷害我們，造成失眠、心慌、精神緊張，無法集中精神，影響工作表現，令我們陷入更加焦慮、徬徨、無助的惡性循環。

關注平日飲食，對照顧焦慮情緒十分重要。煙酒、辛辣、調味過重等都會加重脾胃負擔，反而穩定的血糖水平、充足的水分，都可有效減低焦慮感。食療方面，有潤燥、安神、除煩功效的食材可以改善失眠多夢，舒緩精神緊張、心煩焦慮。

養心小麥茶

材料︰小麥80克、茯神15克、紅棗3粒、甘草6克

做法︰紅棗去核，小麥先用清水洗淨浸發，備用；甘草、茯神加水5碗，煮汁後隔渣，以汁液熬煮已浸發好的小麥，再放入紅棗，煮約1 - 1.5小時

蜂蜜百合

材料︰新鮮百合80克、蜂蜜適量

做法︰新鮮百合洗淨、剝開，散放於盤上，蒸約6分鐘；熟透後稍待涼，再調入蜂蜜

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撰文 : 李翠妍博士 基督教家庭服務中心-香港中文大學 中醫診所暨教研中心(觀塘區) 註冊中醫師

欄名 : 健康專家專欄

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