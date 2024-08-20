生仔窮養先最乖？　內地票房熱賣《抓娃娃》 笑看教育現象

▲ 沈騰與馬麗主演的電影《抓娃娃》在內地叫好叫座。

近日兩齣內地電影均在中國影壇十分火紅，成為話題作品；分別是累收12億人民幣（下同）的《默殺》，以及衝向30億元票房的《抓娃娃》，兩套戲題材和類型有別，前者是由校園欺凌引致懸疑命案，後者是父母望子成龍的喜劇，但兩者都反映了今日中國社會和教育上的一些現象。

《抓娃娃》在今年7月上畫，票房和口碑極速爆發，上映半個月，8月初票房已突破28億，被喻為內地暑假檔期救市奇迹，影視評分網站「豆瓣」更獲7.3高分。導演閆飛及彭大魔前作《西虹市首富》內地收25億，創下票房佳績，今次《抓娃娃》再捉緊荒誕社會元素，把亞洲地區父母催谷教子成材的心態推向極致，提煉成突破想像的源源笑料。

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▲ 《抓娃娃》

沈馬組合創奇迹

戲中白手興家的巨富商人馬成鋼（沈騰飾）與老婆春蘭（馬麗飾），相信「生仔窮養先最乖」，為了磨練兒子馬繼業成材，決定進行窮養教育，不惜扮成辛勤打工、家徒四壁的窮等人家，卻暗中建立一支教育專家團隊，全天候24小時潛伏兒子的日常生活，無孔不入地悉心栽培他。

兒子自小以為生於窮人家庭，但漸漸長大對身邊巧合事情出現疑惑，為避免兒子識破真相，夫婦奇招百出，引爆不少荒誕笑料！

《抓娃娃》男女主角沈騰與馬麗，有「沈馬組合」之稱，二人在大銀幕夥拍10年，是內地最紅的喜劇演員，他們同屬「開心麻花」團隊，早年於話劇舞台開始拍檔，及後轉戰影視界，主演開心麻花製作的《夏洛特煩惱》而成名，二人先後主演不少大熱喜劇電影如《你好，李煥英》，沈騰憑藉《抓娃娃》的加持，成為中國影史首位票房突破350億的男演員；而馬麗則成為中國影史首位票房突破200億的女演員，雙雙穩坐內地史上最賣座演員寶座。

變身教仔特務

《抓娃娃》中有很多超乎想像的誇張劇情，富商爸爸與老婆春蘭精心策劃一場大龍鳳，扮成窮到褲穿窿的低端人口，太太也甘願捨棄闊太的奢華生活，來配合老公馬成鋼的「大癲」窮養計劃。

當中笑料來自夫婦天馬行空的創作力，不斷用貧窮困境磨練兒子成材。他們安排不同的教育專家潛伏在兒子身邊，用耳濡目染的方式傳授知識：亦悉心安排生活細節，如在路邊會碰上用英文課本內容來問路的遊客，或在街市遇到不斷拋出數學疑問的豬肉佬。

結局大逆轉

經年累月的窮養過程，但因為兒子長大，騙局漸漸露出馬腳，夫婦也變到特務上身，以愈來愈專業的偽裝手法，不斷穿煲、不斷救場，情節就如荷里活片《史密夫與史密妻》結合《真人show》，引來無限喜感。

影片前半段瘋狂荒誕，去到最後兒子深信「知識改變命運」，高中目標是考上頂尖大學，全為了全家脫貧，以為兒子生性，可是夫婦的一片苦心騙局終被兒子識破，結局大逆轉，帶來令人淚湧的情節。

影片看似胡鬧，卻在在令觀眾反思在精英教育主導的城市中，家長如何為子女的成長走向不惜一切的不歸路。

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