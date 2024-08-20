反恐首案｜法官指陪審團須裁斷　被告是否知悉計劃同意串謀

▲ 法官指陪審團須裁斷，被告是否知悉計劃同意串謀。（資料圖片）

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日，於民陣遊行路線放置炸彈及殺警，法官今（20日）續於高等法院引導陪審團。法官指，控方依賴屠龍群組的訊息提到「引戰」及「一次足以玩完」等，證明被告知悉大行動。法官指，陪審團須考慮被告是否知情並同意成為串謀一分子。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

法官張慧玲今續總結控方案情指，控方依賴12月6日的群組訊息證明被告知悉12月8日的大行動，例如用「引戰」顯示於大行動有關。當林銘皓稱「淨係引班狗嚟就掂」時，被告嚴文謙回應「啲人應該會當係我哋放」。黃振強（控方指為屠龍隊長）供稱嚴擔心被人誤會是屠龍小隊放炸彈，黃又在群組兩度著隊員勿帶裝備。

法官續引述「皇馬龍利號」群組訊息，顯示黃在12月7日著其他示威者翌日帶閃亮的物品和「魔法」在油站附近投擲。法官指，陪審團須思考黃為何叫隊員不要帶裝備，卻叫其他人帶，從而考慮黃對隊友說了多少事，隊友是否在知情下參與計劃。

控方另依賴黃在12月8日凌晨對隊員稱沒有下次機會，「一次足以玩完」，證明隊員知道大行動有別於以往行動。法官指，陪審團須考慮被告是否知情並同意成為串謀一分子。

就著劉佩凝案情，法官指控方指稱劉知道款項用於買汽油彈，劉前後共7次轉帳予黃，合共24.5萬元。黃於盤問下承認貪錢和賭錢約30萬元，黃否認喜歡賭波。

法官總結自辯被告李家田證供指，屠龍沒有隊長，黃振強負責出資飲食，黃曾資助李買衣服，李獲黃給了約1萬元。李從未付出分毫，因為貪小便宜而留在群組。李稱，他出席了小隊大約一半活動，但沒有堵路或「裝修」，站在一旁。

聆訊明（21日）續。

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記者：陳曉欣