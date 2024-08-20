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ERROR成員丨193涉駕車撞跌老婆婆後「避風頭」？　合作品牌急煞停明日活動

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 6 分鐘前

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ERROR成員郭嘉駿（193）涉駕車撞跌老婆婆後「避風頭」？

ERROR成員郭嘉駿（193）日前在土瓜灣美善同道駕駛紅色法拉利倒車時，不小心撞倒站在車後的一名老婦，事件被車cam拍到並被放上網。

再之後，193於個人IG以限時動態方式發文，澄清事件來龍去脈，表明沒有不顧而去！

ERROR成員丨193揸法拉利撞跌老婆婆　郭嘉駿否認不顧而去承諾加倍小心駕駛

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193合作品牌急煞停明日活動

193原定於明天（8月21日）與歸綽嶢（Nancy Kwai）一同到中環出席服裝品牌活動，193在日前也有在IG限時動態內宣傳，但自他於昨晚（19日）交代涉駕車撞跌老婆婆一事後，大會於今日（20日）臨時宣布活動取消！

可能是193需要避一避風頭，又或者大會不想193完全搶去焦點？而品牌的社交平台上仍保留活動相關帖文。

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