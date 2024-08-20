騙案｜網傳「迪士尼DOORABLES」有獎遊戲 玩具”反”斗城澄清未授權任何人使用商標
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
網上流傳有關玩具”反”斗城的有獎遊戲，聲稱完成指定步驟即有機會贏得「迪士尼DOORABLES」套裝。玩具”反”斗城今日（20日）澄清指，公司從未授權任何人士使用「玩具"反"斗城 Toys"R"Us」之商號或商標作任何回覆，提醒市民切勿點擊任何可疑連結。
可疑文章如下：
#有獎遊戲 【送獨家迪士尼Doorables夢幻瓶】
迪士尼糖果店登陸尖沙咀海運大廈/銅鑼灣/九龍塘啦!
超過100個迪士尼人氣角色等緊你!
而家留言答問題就有機會贏得以下獎品!
迪士尼Doorables套裝 (20個隨機公仔連玻璃瓶) (名額10位)
遊戲玩法:
1. 追蹤Toys”R”Us Hong Kong專頁及讚好此post
2. 留言想得到迪士尼Doorables套裝的原因
3. 最有心思的10位參加者可獲迪士尼Doorables套裝 (20個隨機公仔連玻璃瓶)
4. 遊戲時間：2024年8月16日至8月25日下午11時正
5. 得獎名單將於2024年8月27日於此post公布
6. 玩具”反”斗城保留遊戲活動最終決定權
*每個Facebook用戶只能留言參加一次
玩具”反”斗城聲明全文：
有關「迪士尼DOORABLES」有獎遊戲，本公司從未授權任何人士使用「玩具"反"斗城 Toys"R"Us」之商號或商標作任何回覆。
提醒各參加者切勿點擊任何可疑連結。不便之處，敬請原諒!
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