  • 28°C
香港時間 : 2024820日 (二) 18:27
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新醫學院｜盧寵茂就科大籌建醫學院「開綠燈」　楊紫芝等重量級人馬開腔表態支持

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

港大醫學院前院長楊紫芝，備受醫學界尊崇。(資料圖片)

醫務衞生局局長盧寵茂日前首次表明，政府會積極考慮建立第三間醫學院，被視為為科大開醫學院「開綠燈」。早前不少醫學界人士均表態支持科大開辦醫學課程，包括前醫管局主席胡定旭；行會成員、醫生林正財表態支持。另外兩間大學醫學院亦稱，計劃開展第二學位課程。

童學園
校長專訪︱「野外教室」砌木伐生火煮食學解難　英華小學校長：容許孩子犯錯

最新表態的是醫學界重量級人馬、港大醫學院前院長楊紫芝。本身是內分秘科權威的楊紫芝周日(18日)出席一個活動時開腔，科大目標培訓科研機構導香港是好事，指科大擬辦醫學院暫定每年只收數十人，並專注培訓本港最缺乏的臨床研究醫學人才，認為是好事。至於循第二學位培訓，他指學生質素將很好，不過認為只可以做小數目。

林哲玄今早在一個電台節目中指，香港醫學科研近年有相當成就，正處於上升階段，但未到世界最頂尖，發展空間較大，相信吸引力仍是有的，政府亦願意投入科研，加上北部都會區及港深合作當中，生命科技則會是重要部分，對全世界以至內地都有一定的吸引力。

至於醫護人手，林哲玄指公私營協作有很大空間，不太擔心醫護人手不足。他又認為醫學院從來不擔心吸引不到學生，不過需要視乎畢業後是否仍用現行模式，即絕大部分純粹投入做臨床工作，或要加強科研。他建議當有足夠學額時，可向本地以外的地方學生招手。

稱自己為「醫學世家」的民建聯立法會議員梁熙則表示，十分支持香港設立第三間醫學院。得悉政府積極考慮設立第三間醫學院後，十分期待落實，期望明年今日有好消息，2027/28年度有首批新醫學院醫科生。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔
請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔
鄭中基事件｜網民3年前提余思敏𥄫實老公　鄭中基舉動被發現與湘湘關係非一般
鄭中基事件｜網民3年前提余思敏𥄫實老公　鄭中基舉動被發現與湘湘關係非一般
軍訓級家教｜黃依汶送8歲兒子上深圳軍訓　陳真不怕捱苦卻因1件事爆喊
軍訓級家教｜黃依汶送8歲兒子上深圳軍訓　陳真不怕捱苦卻因1件事爆喊
娛圈喜事丨賴慰玲宣布陀第二胎再度做人母　 Winki：相隔6年再擁有這條曲線
娛圈喜事丨賴慰玲宣布陀第二胎再度做人母　 Winki：相隔6年再擁有這條曲線
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨