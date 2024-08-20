新醫學院｜盧寵茂就科大籌建醫學院「開綠燈」　楊紫芝等重量級人馬開腔表態支持

▲ 港大醫學院前院長楊紫芝，備受醫學界尊崇。(資料圖片)

醫務衞生局局長盧寵茂日前首次表明，政府會積極考慮建立第三間醫學院，被視為為科大開醫學院「開綠燈」。早前不少醫學界人士均表態支持科大開辦醫學課程，包括前醫管局主席胡定旭；行會成員、醫生林正財表態支持。另外兩間大學醫學院亦稱，計劃開展第二學位課程。

最新表態的是醫學界重量級人馬、港大醫學院前院長楊紫芝。本身是內分秘科權威的楊紫芝周日(18日)出席一個活動時開腔，科大目標培訓科研機構導香港是好事，指科大擬辦醫學院暫定每年只收數十人，並專注培訓本港最缺乏的臨床研究醫學人才，認為是好事。至於循第二學位培訓，他指學生質素將很好，不過認為只可以做小數目。

林哲玄今早在一個電台節目中指，香港醫學科研近年有相當成就，正處於上升階段，但未到世界最頂尖，發展空間較大，相信吸引力仍是有的，政府亦願意投入科研，加上北部都會區及港深合作當中，生命科技則會是重要部分，對全世界以至內地都有一定的吸引力。

至於醫護人手，林哲玄指公私營協作有很大空間，不太擔心醫護人手不足。他又認為醫學院從來不擔心吸引不到學生，不過需要視乎畢業後是否仍用現行模式，即絕大部分純粹投入做臨床工作，或要加強科研。他建議當有足夠學額時，可向本地以外的地方學生招手。

稱自己為「醫學世家」的民建聯立法會議員梁熙則表示，十分支持香港設立第三間醫學院。得悉政府積極考慮設立第三間醫學院後，十分期待落實，期望明年今日有好消息，2027/28年度有首批新醫學院醫科生。

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