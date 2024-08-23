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校長訪問｜樂景幼稚園翻新校園設10大學習區域　引入STEM教育法訓練創意思維

升學教育

撰文： 沈佩珊

發布時間： 1 小時前

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樂景幼稚園翻新校園設10大學習區域，引入STEM教育法訓練創意思維。

【樂景幼稚園/幼稚園/幼兒教育/幼教/陸君妍校長】位於葵涌荔景邨的樂景幼稚園創校於1976年，至今已有48年歷史。學校於去年重新裝修，其中增建不少運動設施，例如攀爬牆、鞦韆、滑梯等，以加強學生的體能發展。校長陸君妍強調，學校希望為孩子打造一個充滿愛和歡樂的學習環境，讓他們在快樂中成長。

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樂景幼稚園｜優化校園設施提升學生體能

樂景幼稚園以主題教學為核心的教育模式，涵蓋幼兒6大範疇的全面學習，包括「體能與健康」、「語文」、「幼兒數學」、「大自然與生活」、「個人與群體」和「藝術與創意」，將生活經驗融入教學中，並輔以蒙特梭利教具，提升學生的學習動機和興趣。

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學校設置了10個不同的學習區域，包括蒙特梭利、課室、多元感官區、圖書區、音樂區、體能區、攀爬牆、互動走廊、美藝區及舞蹈室，營造一個多元化的學習環境。陸校長表示，由於疫情期間同學在家時間較多，加上經常使用電子產品，導致出現體能變差和專注力不足的問題，促使學校在2023年重新裝修，特別是體能區的建設，除了攀爬牆外，還有鞦韆、滑梯、跑道。每天早上，學生會進行半小時的循環式體能遊戲，從運動中訓練大、小肌肉，提升手腳協調能力。

體能區設有攀爬牆、鞦韆、滑梯、跑道，希望提升學生的體能。（陳慧安攝）

樂景幼稚園｜引入STEM教育法培養創意思維

此外，學校受到香港都會大學邀請，在芬蘭教育專家的帶領下進行實驗，引入STEM教學法，讓學生根據特定主題進行自由創作。過程中，老師和家長不會加以引導，而是讓孩子發揮創意，從而觀察和培養他們的解難能力、創意思維，「我不想培養千篇一律的小朋友，每一個小朋友都是獨特的，都有自己的思維、想法和創意，我相信未來的世界需要這類小朋友」，陸校長說道。

學校亦加強培養小朋友的自理能力，例如全日班的同學要自己鋪床、摺被、穿衣服；吃飯後要收拾收碗碟，「我們在日常的教學中，都給予小朋友嘗試的機會，亦會不時舉辦執拾物品的遊戲、比賽等」。

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樂景幼稚園｜關顧學生全人發展心靈健康

陸校長又表示，學校十分重視學生的品德發展，並在常規課程中融入品德教育。學校每月均會訂立一個主題，例如「禮貌」，包括待人接物的態度、餐桌禮儀等等範疇，進行故事分享等活動，之後再作評估，幫助學生建立良好的品德，以促進其各方面的均衡成長。

正向教育是孩子成長的重要的一環，為照顧學生在心靈上的發展，學校走廊設置了「心情顯示表」，小朋友每天回校要記錄自己的心情，有助校方了解他們的身心健康狀況，及時發現問題，「如果他不開心，我們會問他發生什麼事，曾經有案例是媽媽和祖母出現婆媳之間的不和，造成小朋友行為倒退、情緒不穩、成績下降，這些情況我們會嘗試協助處理」。

樂景幼稚園｜讓孩子在被愛中學會愛

陸校長於2014年加入樂景幼稚園，轉眼10年過去，她回憶當初接任校長時，全校學生只有30多個，學校面臨經營困難，幾乎要結業，她難免感到不安和疑惑，「當時環境令我很驚訝，我也有個問號，學校可否做得起」。

幸運的是，陸校長有一班志同道合的同事，「大家有一致的願望，就是我們要真正去做教育，每個小朋友都是我們的子女，我們要用心用愛去感化他們」。陸校長堅信，愛是成功教育的不二法門，多年來，她秉承著這個初衷，實踐「愛的教育」，讓孩子在被愛中學會愛。

學校希望同學在充滿愛和歡樂的環境中成長。（陳慧安攝）

陸校長記得有一次，一位學生突然對她說「校長，我愛你」，當時她大受感動，並回答「我也愛你」，然後那名學生便告訴她，自己拉濕了褲子，陸校長恍然大悟，隨即帶他去更換衣服。自此以後，陸校長每天見到他時，都會收到這句溫暖話語：「我愛你」。

正正是這段經歷，讓陸校長意識到用言語和行動表達愛的重要，「不單是學生，有時候我見到哪個老師不開心，我會說『我愛你』」。這個溫暖的舉動，更逐漸成為學校的一個文化，「我覺得這件事是很需要的，這個世界很需要愛」。

陸校長表示，學校亦希望同學多關心社區，因此不時舉辦活動，例如中秋節時向長者送上月餅、將親手製作的作品送給街坊等，「我們希望小朋友去愛別人，將愛傳遞給有需要的人，從而學會施比受更有福」。

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樂景幼稚園｜親民校長不擺架子

陸校長形象親和，雖然公務繁重，但仍花不少時間與學生相處、聊天，學生上課時，她經常走進課室觀察；每逢下午課餘時間，亦有不少學生前來校長室，聽她講故事。陸校長自認是一個「不像校長的校長」，又形容樂景的學生是一群古靈精怪、有愛的小朋友，在學校工作的每一天都充滿幸福感。

回家放下校長的身分，她亦是一名女兒的媽媽。陸校長坦言，遺憾自己因事業繁忙，無法在女兒童年時給予足夠的陪伴，「當時我每天都工作到深夜，甚至周末也要開工，有時星期天我在家中，她反而不習慣，讓我快點上班」。她又回憶起女兒上幼稚園時，出席家長會的情景，女兒開心地向老師介紹自己，並說「我早就說我有媽媽的」，讓她十分感觸，「所以我希望我們的學生不要再有缺失，即使家庭上可能有缺失，學校都去盡力彌補」。

從事幼兒教育工作25年，陸校長認為教育的意義不僅在於傳授知識，還要培育學生的全人發展，以小朋友的需要出發，讓他們在關愛的環境下成長。她又說，3年的幼稚園生活轉眼即逝，但卻是打好根基的重要階段，她希望為孩子種下種子，期待這些幼苗未來能結出豐盛的果實，「成果未必是幾年就可以預見的，但我們願意去做」。

陸君妍已加入樂景10年，她感謝一班同事「以生命做教育」。（陳慧安攝）

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