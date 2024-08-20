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促統大會｜王滬寧冀港澳台同胞、海外僑胞　共同反台獨促統一

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 53 分鐘前

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孫文學校總校長張亞中(後排左1)任主禮嘉賓。（港台截圖）

全球華僑華人促進中國和平統一大會今日在本港舉行，中共中央政治局常委、全國政協主席、中國和平統一促進會會長王滬寧發來賀信，由中央統戰部分管日常工作的副部長陳小江在大會上宣讀，王滬寧冀港澳台同胞、海外僑胞，共同反台獨促統一。

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王滬寧在賀信中表示，長期以來，廣大港澳台同胞和海外僑胞秉持民族大義，踴躍投身反「獨」促統運動，為促進兩岸各領域交流融合、增進國際社會堅持一個中國、推進祖國和平統一進程做出了積極貢獻。希望海內外統促會組織和各界愛國友好人士以此次大會為契機，廣泛凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量，為港澳台海外反「獨」促統運動發展注入新動能。

王滬寧續指，

一個堅強統一的國家，始終是包括台灣同胞在內的全體中華兒女的命運所繫。我們始終堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局，堅定不移推進祖國和平統一進程。希望廣大港澳台同胞和海外僑胞把握歷史大勢，堅守民族大義，共同反「台獨」促統一，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中，共創祖國統一美好未來，分享民族復興偉大榮光。

石泰峰：今天比歷史上任何時期  更有能力實現國家完全統一

中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰出席並致辭，提出五點希望(1）堅定中華民族認同；(2）堅定祖國統一自信；(3）堅定反對台獨分裂；(4）堅定增進同胞福祉；(5）堅定營造良好環境。他指，今天比歷史上任何時期，更接近、有信心和能力實現中華民族偉大復興目標，更接近、有信心和能力實現國家完全統一，批評台灣民進黨當局頑固堅持台獨立場，「台海形勢複雜，解決台灣問題的主導權始終掌握在國家這邊，台獨是逆歷史潮流，是絕路，是死路，兩岸統一如滾滾東流。」

中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰致辭。（港台截圖）

石泰峰提到，香港全面準確實施《港區國安法》和《維護國家安全條例》，進一步維護國家安全屏障，全面落實愛國者治港原則，全力拼經濟謀發展，融入國家展大局，走向由治及興階段。

行政長官李家超指，「一國兩制」給香港不勝枚舉的優勢，香港享有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢；香港法治固若金湯、實現高度自治化；香港能以「中國香港」名義參與國際事務；「一國兩制」下香港經濟不斷發展；香港融入國家發展大局擁有更多機遇。他呼籲，香港僑界領袖和全球華僑華人等國際協會，說好中國和平統一好故事，說好「一國兩制」實踐的好故事，繼續為中國和平統一大業作出貢獻。

中聯辦主任鄭雁雄表示，香港是是達成九二共識的重要見證地，一直以來都在兩岸關係發展中發揮特殊的作用。他認為，當前台獨分裂勢力「倒行逆施」、台海形勢緊張動盪之際，海內外有識之士再次齊聚香港，彰顯中華民族的共同意志，展現祖國統一大業的華僑華人擔當，也必將為推動兩岸關係重回正軌，注入強大的正能量。

張亞中任主禮嘉賓  吳成典大陸要沉住氣不要提早動武

台灣代表方面，有曾任金門縣副縣長和立法委員的現任新黨主席吳成典、勞動黨主席吳榮元、孫文學校總校長張亞中等任主禮嘉賓。吳成典指，美台政客不希望真正打仗，大陸更要沉住氣，不要被一時反中浪潮惹怒，提早決定動武，只要發生戰爭就是一場悲劇，「戰爭是打3天，痛30年，後悔30年。」他認為，能否和平統一，事在人為，台灣民眾不希望因為統一而導致現有權益受影響，大陸也需要努力，讓民眾放心，以中國式現代化發展成就和理念，爭取民心。

新黨主席吳成典。（港台截圖）

孫文學校總校長張亞中(後排左2)。（港台截圖）

中央統戰部副部長林銳、立法會主席梁君彥、行政會議召集人葉劉淑儀等出席，加上來自全球超過50個國家和地區的華僑華人、愛國社團代表，合共有約1200人參加。

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