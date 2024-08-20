中小企融資｜吳傑莊︰有零星個案遭收緊按揭　相信非單純因物業估值減低所致

▲ 立法會工商及創新科技事務委員會副主席吳傑莊表示，未見有系統性大量催款情況，但有零星個案被銀行收緊按揭。（資料圖片）

中小企投訴遭銀行收緊按揭惹關注，立法會工商及創新科技事務委員會副主席吳傑莊表示，未見有系統性大量催款情況，但有零星個案被銀行收緊按揭。

吳傑莊今日在電台節目稱，相關零星被銀行收緊按揭的個案，不會單純因為有物業估值減低，便被銀行要求補回差價。不排除當中可能涉及中小企或老闆因為其他私人貸款或項目，而令銀行進行資產估值重組。

吳透露，現正處理一、兩宗被銀行要求貸款人提早還款的個案，若個案合適，會轉交予金管局研究，但形容有個案較迂迴，銀行要求貸款人提交許多資料，如交易項目細節等，對部分中小企構成壓力。他續指，接觸到個案有來自零售餐飲業，部分先前借了百分百擔保貸款計劃，這些企業一旦被追收貸款，會面對較大經營壓力，擔心可能出現倒閉潮。

商界籲重推百分百擔保貸款

被問到政府及業界如何應對，吳傑莊認為如果問題是中短期，政府仍可以資金支持企業資金流，而中長期問題例如行業面對消費模式轉變等，他就建議支援企業轉型適應，視乎不同行業對症下藥。

對於業界建議重推百分百擔保貸款計劃，吳傑莊認為不可照辦煮碗，強調不可一刀切，擔心會有人鑽空子騙公帑，「政府都有推九成、八成擔保，中小企要負責任，老闆或者董事簽擔保，即是如果失敗都有責任，這是正確方向。」

金管局副總裁阮國恒昨日表示，上半年未償還按揭貸款總額仍有微增，因此從數字上未反映銀行收緊按揭。他強調，銀行Call Loan或要求貸款人提早還款，在部分情況下，屬銀行合理的風險管理措施

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