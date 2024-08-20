  • 28°C
香港時間 : 2024820日 (二) 18:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北上親子遊｜AlipayHK增5大跨境新功能　無網絡支付/小程式落單/預約睇牙【送$88優惠券】

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 51 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

AlipayHK更新後增設5大跨境功能！

【AlipayHK/AlipayHK優惠/北上攻略/深圳親子遊/深圳好去處/深圳商場】港人北上玩樂，通肖都會使用電子支付，不過如果沒有網絡便無法使用電子支付，近日AlipayHK更新了全新版面，整合了多項跨境消費服務，當中在無網絡的情況下也可使用支付碼付款，北上購物、乘車時大家可以更加方便！

深圳好去處｜直擊深圳福田俄貨超市 10大必買推介+港人專屬優惠減$88

AlipayHK 5大跨境新功能

近日AlipayHK更新了全新版面，定居深圳的KOL「西DorSi」近日便拍片詳細介紹更新後的AlipayHK有5大功能。

AlipayHK跨境新功能｜1. 無網絡支付

北上遇上網絡不穩定，或沒有內地電話卡便難以支付，不過現在AlipayHK在無網絡下也能夠支付。大家只要打開App內主畫面的紫色收付款，便會顯示AlipayHK的付款碼，只要讓商戶掃瞄付款碼即可成功支付。商戶會收到所需的人民幣，而用戶則會按即日匯率，扣除港幣。大家想查看交易紀錄，待連接網絡後更可查看，付款碼則不會受到沒有網絡而影響。

點擊圖片放大
+5
+4

AlipayHK跨境新功能｜2. 餐廳下單

內地不少餐廳也使用QR code下單，AlipayHK早前增設內地小程式的功能，大家可以使用App內的掃描功能於餐廳下單。打開AlipayHK的掃描功能，掃瞄餐廳的QR code，即可開啟餐廳小程式，下單後大家也可直接使用AlipayHK付款。若然遇上沒有支援用AlipayHK掃描下單的商戶，可以讓店員幫忙下單，再使用AlipayHK付款。

點擊圖片放大
+4
+3

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱「野外教室」砌木伐生火煮食學解難　英華小學校長：容許孩子犯錯

AlipayHK跨境新功能｜3. 提早叫外賣

到達餐廳前，大家可以先在AlipayHK透過小程式搜尋餐廳並提早下單結帳，到達餐廳後，只要出示取單頁面，即可取餐，非常方便快捷。

點擊圖片放大
+2

深圳好去處｜深圳「東歐風」海昌樂漫冰雪王國 設5大主題區+必玩雪地旋轉「碰碰車」

深圳免費公園｜深圳最美兒童公園開放設科學主題登山道 4大打卡點必影天空之鏡【附交通指南】

AlipayHK跨境新功能｜4. 乘搭交通工具

大家在內地坐地鐵亦非常方便，打開AlipayHK交通功能，開啟香港易乘碼，再按切換，選擇「深圳通」乘車碼後，便可以在深圳地鐵及巴士付費入閘，前往不同地方。大家要注意一點，不論使用任何一種支付方式，使用乘車碼前需完成身份認證。

點擊圖片放大
+5
+4

AlipayHK跨境新功能｜5. 預約睇牙

港人北上除了購物外，不少人也會選擇睇牙，於AlipayHK的首頁，點擊「Chill 生活」，即可進入北上消費頁面，選擇不同跨境服務，當中包括購買旅遊保險、預約深圳牙醫服務、預訂酒店及景點門票等。頁面中亦會派發不同折扣優惠券，以及港人專屬優惠。

點擊圖片放大
+6
+5

AlipayHK跨境新功能｜8月推出$88限時優惠券

此外，AlipayHK 8月限時推出「$88假期北上券包」，包括$20立減優惠券、$10高鐵券、$10話費充值券等，優惠券每逢五、六、日中午12時開搶。另外，App內的北上消費版面內，也有「大灣區專屬優惠券」，有不同餐廳和商場的優惠。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

深圳好去處｜直擊深圳福田俄貨超市　10大必買推介+港人專屬優惠減$88
08:20 2024/08/16
深圳好去處｜直擊深圳福田俄貨超市　10大必買推介+港人專屬優惠減$88
深圳好去處｜深圳增設福田文旅免費巴士　15分鐘遊走4大文化景點
17:38 2024/08/14
深圳好去處｜深圳增設福田文旅免費巴士　15分鐘遊走4大文化景點
深圳好去處｜深圳「東歐風」海昌樂漫冰雪王國　設5大主題區+必玩雪地旋轉「碰碰車」
今日 12:28
深圳好去處｜深圳「東歐風」海昌樂漫冰雪王國　設5大主題區+必玩雪地旋轉「碰碰車」

你可能感興趣

深圳好去處｜直擊深圳福田俄貨超市　10大必買推介+港人專屬優惠減$88
08:20 2024/08/16
深圳好去處｜直擊深圳福田俄貨超市　10大必買推介+港人專屬優惠減$88
深圳好去處｜深圳增設福田文旅免費巴士　15分鐘遊走4大文化景點
17:38 2024/08/14
深圳好去處｜深圳增設福田文旅免費巴士　15分鐘遊走4大文化景點
深圳好去處｜深圳「東歐風」海昌樂漫冰雪王國　設5大主題區+必玩雪地旋轉「碰碰車」
今日 12:28
深圳好去處｜深圳「東歐風」海昌樂漫冰雪王國　設5大主題區+必玩雪地旋轉「碰碰車」
好去處 親子活動 玩樂 著數優惠 支付寶 電子支付 商場 餐廳 易乘碼 大灣區

最高瀏覽

請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔
請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔
鄭中基事件｜網民3年前提余思敏𥄫實老公　鄭中基舉動被發現與湘湘關係非一般
鄭中基事件｜網民3年前提余思敏𥄫實老公　鄭中基舉動被發現與湘湘關係非一般
軍訓級家教｜黃依汶送8歲兒子上深圳軍訓　陳真不怕捱苦卻因1件事爆喊
軍訓級家教｜黃依汶送8歲兒子上深圳軍訓　陳真不怕捱苦卻因1件事爆喊
娛圈喜事丨賴慰玲宣布陀第二胎再度做人母　 Winki：相隔6年再擁有這條曲線
娛圈喜事丨賴慰玲宣布陀第二胎再度做人母　 Winki：相隔6年再擁有這條曲線
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨