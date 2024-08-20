北上親子遊｜AlipayHK增5大跨境新功能 無網絡支付/小程式落單/預約睇牙【送$88優惠券】
撰文： 王明芳
發布時間： 55 分鐘前
最後更新： 51 分鐘前
【AlipayHK/AlipayHK優惠/北上攻略/深圳親子遊/深圳好去處/深圳商場】港人北上玩樂，通肖都會使用電子支付，不過如果沒有網絡便無法使用電子支付，近日AlipayHK更新了全新版面，整合了多項跨境消費服務，當中在無網絡的情況下也可使用支付碼付款，北上購物、乘車時大家可以更加方便！
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AlipayHK 5大跨境新功能
近日AlipayHK更新了全新版面，定居深圳的KOL「西DorSi」近日便拍片詳細介紹更新後的AlipayHK有5大功能。
AlipayHK跨境新功能｜1. 無網絡支付
北上遇上網絡不穩定，或沒有內地電話卡便難以支付，不過現在AlipayHK在無網絡下也能夠支付。大家只要打開App內主畫面的紫色收付款，便會顯示AlipayHK的付款碼，只要讓商戶掃瞄付款碼即可成功支付。商戶會收到所需的人民幣，而用戶則會按即日匯率，扣除港幣。大家想查看交易紀錄，待連接網絡後更可查看，付款碼則不會受到沒有網絡而影響。
AlipayHK跨境新功能｜2. 餐廳下單
內地不少餐廳也使用QR code下單，AlipayHK早前增設內地小程式的功能，大家可以使用App內的掃描功能於餐廳下單。打開AlipayHK的掃描功能，掃瞄餐廳的QR code，即可開啟餐廳小程式，下單後大家也可直接使用AlipayHK付款。若然遇上沒有支援用AlipayHK掃描下單的商戶，可以讓店員幫忙下單，再使用AlipayHK付款。
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AlipayHK跨境新功能｜3. 提早叫外賣
到達餐廳前，大家可以先在AlipayHK透過小程式搜尋餐廳並提早下單結帳，到達餐廳後，只要出示取單頁面，即可取餐，非常方便快捷。
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AlipayHK跨境新功能｜4. 乘搭交通工具
大家在內地坐地鐵亦非常方便，打開AlipayHK交通功能，開啟香港易乘碼，再按切換，選擇「深圳通」乘車碼後，便可以在深圳地鐵及巴士付費入閘，前往不同地方。大家要注意一點，不論使用任何一種支付方式，使用乘車碼前需完成身份認證。
AlipayHK跨境新功能｜5. 預約睇牙
港人北上除了購物外，不少人也會選擇睇牙，於AlipayHK的首頁，點擊「Chill 生活」，即可進入北上消費頁面，選擇不同跨境服務，當中包括購買旅遊保險、預約深圳牙醫服務、預訂酒店及景點門票等。頁面中亦會派發不同折扣優惠券，以及港人專屬優惠。
AlipayHK跨境新功能｜8月推出$88限時優惠券
此外，AlipayHK 8月限時推出「$88假期北上券包」，包括$20立減優惠券、$10高鐵券、$10話費充值券等，優惠券每逢五、六、日中午12時開搶。另外，App內的北上消費版面內，也有「大灣區專屬優惠券」，有不同餐廳和商場的優惠。
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