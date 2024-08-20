大眾點評必吃榜2024｜港澳及海外城市232間餐廳上榜 香港佔39間最多
社會
撰文： 梁薾心
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
內地餐廳指南網站「大眾點評」，今年首次發布港澳及海外13個城市的「必吃榜」名單，共232間餐廳上榜，其中香港佔39間，28間為新上榜，街坊小吃店佔近20%，為上榜數量最多的境外城市。
「大眾點評」的港澳及海外地區「2024年必吃榜」名單出爐，今日（20日）在香港舉行頒獎典禮，香港上榜商戶名單如下：
- Fiata Pizza
- MASHI NO MASHI
- Pica Pica
- 炳記茶檔-太子店
- 定食Doraya-尖沙咀店
- 甘牌燒鵝-寶華商業中心店
- 禾牛薈火煱館-尖沙咀店
- 華姐清湯腩-天后電氣道店
- 華嫂冰室-皇廷廣場店
- 佳佳甜品-白加士街
- 嘉樂冰廳-荃灣總店
- 利強記北角雞蛋仔-彌敦道店
- 六福菜館-西貢店
- 麥文記麵家-佐敦店
- 明記飯店-寶𩆜頓道店
- 牛魔王清湯腩咖喱專開店
- 彭慶記
- 沙嗲工-黃金廣場店
- 燒鵝大皇
- 生記粥品專家-畢街店
- 勝香園
- 十八座狗仔粉
- 十三姨-佐敦店
- 隨變燒烤麻辣雞煲-佐敦店
- 泰館-上環
- 泰麵-灣仔
- 添好運-深水埗店
- 通達食店-油麻地店
- 新興食家
- 新贊記點心皇-新風大樓店
- 憶食尚臘味煲仔飯-香港佐敦店
- 逸東軒-佐敦店
- 英記麵家
- 裕記燒鵝大飯店-深康路
- 沾仔記-廟街店
- 正九清湯腩
- 竺扶大班燒味-灣仔
- 坐忘-天后
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