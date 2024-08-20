  • 28°C
香港時間 : 2024820日 (二) 18:28
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大眾點評必吃榜2024｜港澳及海外城市232間餐廳上榜　香港佔39間最多

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（左至右）得閒飲茶（太子店）創辦人 孫志強、華嫂冰室（皇廷廣場店）創辦人 華嫂、六福菜館（西貢店）馮經理、隨變燒烤麻辣雞煲（佐敦店）創辦人 黃子淳（彭大偉攝）

內地餐廳指南網站「大眾點評」，今年首次發布港澳及海外13個城市的「必吃榜」名單，共232間餐廳上榜，其中香港佔39間，28間為新上榜，街坊小吃店佔近20%，為上榜數量最多的境外城市。

童學園
校長專訪︱「野外教室」砌木伐生火煮食學解難　英華小學校長：容許孩子犯錯

「大眾點評」的港澳及海外地區「2024年必吃榜」名單出爐，今日（20日）在香港舉行頒獎典禮，香港上榜商戶名單如下：

  • Fiata Pizza
  • MASHI NO MASHI
  • Pica Pica
  • 炳記茶檔-太子店
  • 定食Doraya-尖沙咀店
  • 甘牌燒鵝-寶華商業中心店
  • 禾牛薈火煱館-尖沙咀店
  • 華姐清湯腩-天后電氣道店
  • 華嫂冰室-皇廷廣場店
  • 佳佳甜品-白加士街
  • 嘉樂冰廳-荃灣總店
  • 利強記北角雞蛋仔-彌敦道店
  • 六福菜館-西貢店
  • 麥文記麵家-佐敦店
  • 明記飯店-寶𩆜頓道店
  • 牛魔王清湯腩咖喱專開店
  • 彭慶記
  • 沙嗲工-黃金廣場店
  • 燒鵝大皇
  • 生記粥品專家-畢街店
  • 勝香園
  • 十八座狗仔粉
  • 十三姨-佐敦店
  • 隨變燒烤麻辣雞煲-佐敦店
  • 泰館-上環
  • 泰麵-灣仔
  • 添好運-深水埗店
  • 通達食店-油麻地店
  • 新興食家
  • 新贊記點心皇-新風大樓店
  • 憶食尚臘味煲仔飯-香港佐敦店
  • 逸東軒-佐敦店
  • 英記麵家
  • 裕記燒鵝大飯店-深康路
  • 沾仔記-廟街店
  • 正九清湯腩
  • 竺扶大班燒味-灣仔
  • 坐忘-天后

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

逸東軒 太子 燒味 皇廷廣場 Pizza 燒烤 荃灣 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔
請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔
鄭中基事件｜網民3年前提余思敏𥄫實老公　鄭中基舉動被發現與湘湘關係非一般
鄭中基事件｜網民3年前提余思敏𥄫實老公　鄭中基舉動被發現與湘湘關係非一般
軍訓級家教｜黃依汶送8歲兒子上深圳軍訓　陳真不怕捱苦卻因1件事爆喊
軍訓級家教｜黃依汶送8歲兒子上深圳軍訓　陳真不怕捱苦卻因1件事爆喊
娛圈喜事丨賴慰玲宣布陀第二胎再度做人母　 Winki：相隔6年再擁有這條曲線
娛圈喜事丨賴慰玲宣布陀第二胎再度做人母　 Winki：相隔6年再擁有這條曲線
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨