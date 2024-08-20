大眾點評必吃榜2024｜港澳及海外城市232間餐廳上榜 香港佔39間最多

最後更新： 1 小時前

▲ （左至右）得閒飲茶（太子店）創辦人 孫志強、華嫂冰室（皇廷廣場店）創辦人 華嫂、六福菜館（西貢店）馮經理、隨變燒烤麻辣雞煲（佐敦店）創辦人 黃子淳（彭大偉攝）