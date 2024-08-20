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郭富城演唱會丨城城《ICONIC》巡演進入第二階段　方媛連續3晚帶女兒捧場

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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郭富城囡囡連續3晚捧爸爸演唱會場。

《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》一連13場演唱會於8月18日舉行第6場，順利完成第一階段的首6場演出，觀眾反應依舊非常熱烈，其巨翼多元舞臺設計贏得一致讚賞。

舞台王者郭富城每晚深情獻上充滿「回憶剎」的情歌及經典舞曲，以最摯誠的態度和舞技，以不同形態及肢體語言駕馭紅館舞台，傾力展示ICONIC的舞台精神。

郭富城演唱會丨暌違8年再登紅館　舞台王者Aaron：還有很多夢想

《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》

郭富城演唱會丨城城寶貝女捧場

有很多城城的忠實歌迷們連續6晚捧場支持，而其中有兩位令城城極冧的超級歌迷，就是城城的兩個寶貝女。她們在媽媽方媛陪同下，共看了3場，更精靈地選擇不同段落的座位去欣賞爸爸的表演。

其中一場她們選坐第一行，要近距離看爸爸的演出，大寶更化身攝影師著上小crew tee ，戴上工作證，神氣十足地一直拿著手機為爸爸拍照，有板有眼。

城城在台上亦有和寶貝女互動，當演繹《木偶襲地球》一曲時，用特別的氣球掛在肩膊，以木偶肢體語言來唱此歌，特意搞笑地和女兒互動：「爸爸借你們的氣球，唱歌可以嗎？今晚還給你！」台下大寶可愛地點頭回應，全場觀眾也拍掌和應，氣氛熾熱。

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郭富城演唱會丨Al機甲城城派心心

整個演唱會均以精緻的視覺特效來串連各個章節，其中Al機甲裝備的城城也令現場觀眾哇哇大叫，齊齊擺上鐵漢的心心手勢。

這個ICONIC演唱會可謂柔情和動感兼備，而城城每晚也換上一些新舞衣，展示不同的造型，而特別鍚歌迷的城于尾段時，細心地教歌迷iconic舞蹈手勢，全場觀眾均站起來跟著做及和跟著唱，並一起做人浪動作。

Al機甲裝備版郭富城。

郭富城演唱會丨離開時必向歌迷揮手

全場氣氛火熱不已，更不少觀眾狂叫encore，非常捨不得離開場館。而城城離開時定必走向場館欄外群集的歌迷揮手才上車回酒店休息。

演唱會小休一天後，在今日（8月20日）再展開下一階段的7場演出，城城表示：「每次演唱會我和團隊都傾盡心力，全力去構想整個流程，務求有更多創新和突破，我很享受台上每一分鐘和大家的掌聲！希望大家喜歡我們的製作及心思，我們會把所有細節不斷細意檢視，力盡完美，把最好的舞臺演出呈奉給大家。」

《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》

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