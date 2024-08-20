自助餐優惠｜港青酒店自助餐1折震撼優惠 $134歎波士頓龍蝦/松葉蟹腳/黑松露焗蠔
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【自助餐/Buffet/酒店/自助餐/買一送一/美食/優惠/港青酒店/YMCA】又有自助餐優惠！尖沙咀港青酒店再臨閣自助餐低至1折，8月21日中午12時在KKday開搶，每位只需$134，即可品嚐波士頓龍蝦、松葉蟹腳、龍蝦鉗美食，即睇優惠詳情！
最新影片：
港青酒店「仲夏情迷法越夜」」自助晚餐供應多款海鮮包括波士頓龍蝦、松葉蟹腳、龍蝦鉗、麵包蟹等；熱葷有越式咸檸蒸魚、黑松露牛油焗蠔、即煎虎蝦、即煎鯛魚柳、即煮鮑魚、 有骨牛肉西冷、法式蒜茸多士等，；至於女士和小朋友最愛的甜品，則有劇院蛋糕、法式國皇餅、檸檬撻、法式杏仁甜餅等等。
而平日自助午餐餐精選推介：芝士拼盤 - 金文畢、藍芝士、車打、黃波芝士；雞肝醬配法 包多士、南京鹽水鴨、關東煮 、甜醋豬腳薑、葱油雞、清蒸比目魚、燒有骨牛肉西 冷、即煮叻沙湯麵檔、馬卡龍，更可任食Haagen-Dazs雪糕。
港青酒店自助餐優惠詳情
預訂日期：8月21日12:00至8月27日 23:59
用餐日期：8月21日至9月30日
地址：尖沙咀梳士巴利道41號香港基督教青年會南座4樓
【1折】「仲夏情迷法越夜」自助晚餐
用餐時段：18:15 – 21:30
適用日子：星期一至四
優惠價：$268/2位，平均$134/位
【買一送二】「仲夏情迷法越夜」自助晚餐
用餐時段：18:15 – 21:30
適用日子：星期一至四
優惠價：$848/2大1小，平均$282.7/位（原價$1,962/2大1小）
適用日子：星期五至日、假期及前夕
優惠價：$975/2大1小，平均$325/位（原價$2,270/2大1小）
【買二送二】「仲夏情迷法越夜」自助晚餐
用餐時段：18:15 – 21:30
適用日子：星期一至四
優惠價：$1,592/4位，平均$398/位（原價$2,939/4位）
適用日子：星期五至日、假期及前夕
優惠價：$1,832/4位，平均$458/位（原價$3,379/4位）
【買一送一】平日自助午餐
用餐時段：12:00 – 14:30
適用日子：星期一至五，公眾假期除外
優惠價：
長者（60歲或以上）$358/2位，平均$179/位（原價$656/2 位）
小童（3–11歲）HK$262/2位，平均$131/位（原價$480/2 位）
*必需最少一位成人同行（$278/位)
【買一送一】週末假日早午自助餐
用餐時段：11:45 – 14:30
適用日子：星期六至日及公眾假期
優惠價：
長者（60歲或以上）$466/2位，平均$233/位（原價$854/2 位）
小童（3–11歲）$322/2位，平均$161/位（原價$590/2位）
*必需最少一位成人同行（HK$359/位）
預定網站：【按此連結】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：