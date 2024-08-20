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IB攻略︱本地生考IB中文有著數？　考試要求高應衡量能力再選讀

升學教育

撰文： 郭雅智

發布時間： 2 小時前

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學生在IB 的6個選修科目中，需要從語言和文學研究及語言習得，分別選擇兩種語言就讀。（iStock圖片）

國際文憑大學預科課程（International Baccalaureate，簡稱IB）中，語文是重要的一環，在6個選修科目組別中，學生需要從語言和文學研究（Studies in Language and Literature）及語言習得（Language Acquisition）中，分別選擇兩種語言就讀。

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語言和文學研究的學科是語文A（Language A），必須以學生的第一語言修讀。語言習得的類別是語文B（Language B），學生可以選擇一項第二語言修讀。而中文科可分為中文A（Chinese A）和中文B（Chinese B）。

Studies in language and literature（語言和文學研究）
● Language A：literature
● Language A：language and literature
● Literature and performance*

Language acquisition（語言習得）
● Classical languages
● Language Ab initio
● Language B

中文A是為以中文為母語的學生而設，分為「語言與文學」、「文學」、「文學與表演藝術」三個課程。要求學生能夠閱讀中文小說、戲劇和散文等文學作品，並且對中國語言、文學和中國歷史有良好知識基礎，還要具備文學作品鑑賞分析的能力，以及批判性思維，課程難度較高。課程設有高級程度 (Higher Level，HL) 和標準程度 (Standard
Level，SL)。

中文B以實用為主，學習重點在於基本的聽說讀寫能力，協助學生學習普通寫作和撰寫書信。考核方式着重學生的理解、分析和反思一系列的書面、音頻、視像和視聽文本。考試包括互動式的聆聽和閱讀，及個人口試。選擇中文B對於本地學生相對容易或較有優勢。課程亦設有高級程度 (Higher Level，HL) 和標準程度 (Standard Level，SL)。

揀中文A定中文B？
以香港學生的情况，若從傳統學校轉到IB學制，一般具備一定的中文基礎，但要注意的是，由於中文A對學生本身的中文和文學水平有相當高的要求，中文具基礎程度，並不一定必然在中文A中取得理想成績。

基於IB學制要求學生至少選讀一科，以第一語言修讀的語文A，若學生選擇了相對容易的中文B，便要選擇另一項語文作為A部分的選科，也就代表著很大機會需要選擇英文A（即英國文學），學生需衡量自己的興趣、能力和升學需要作考慮。

毫無疑問，IB在課程上為不同中文能力的學生提供了選擇，以功利的角度來說，學生若選擇中文B與英文A的組合，在中文科的學習壓力是比較輕的，這組合對於升學也算理想 ; 但大前題是，學生需同時具備良好的英文水平，以應付英文A的課程要求。

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