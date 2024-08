IB攻略︱本地生考IB中文有著數？　考試要求高應衡量能力再選讀

▲ 學生在IB 的6個選修科目中,需要從語言和文學研究及語言習得,分別選擇兩種語言就讀。(iStock圖片)

國際文憑大學預科課程(International Baccalaureate,簡稱IB)中,語文是重要的一環,在6個選修科目組別中,學生需要從語言和文學研究(Studies in Language and Literature)及語言習得(Language Acquisition)中,分別選擇兩種語言就讀。

最新影片推介:

語言和文學研究的學科是語文A(Language A),必須以學生的第一語言修讀。語言習得的類別是語文B(Language B),學生可以選擇一項第二語言修讀。而中文科可分為中文A(Chinese A)和中文B(Chinese B)。

Studies in language and literature(語言和文學研究)

● Language A:literature

● Language A:language and literature

● Literature and performance*

Language acquisition(語言習得)

● Classical languages

● Language Ab initio

● Language B

中文A是為以中文為母語的學生而設,分為「語言與文學」、「文學」、「文學與表演藝術」三個課程。要求學生能夠閱讀中文小說、戲劇和散文等文學作品,並且對中國語言、文學和中國歷史有良好知識基礎,還要具備文學作品鑑賞分析的能力,以及批判性思維,課程難度較高。課程設有高級程度 (Higher Level,HL) 和標準程度 (Standard

Level,SL)。

中文B以實用為主,學習重點在於基本的聽說讀寫能力,協助學生學習普通寫作和撰寫書信。考核方式着重學生的理解、分析和反思一系列的書面、音頻、視像和視聽文本。考試包括互動式的聆聽和閱讀,及個人口試。選擇中文B對於本地學生相對容易或較有優勢。課程亦設有高級程度 (Higher Level,HL) 和標準程度 (Standard Level,SL)。

揀中文A定中文B?

以香港學生的情况,若從傳統學校轉到IB學制,一般具備一定的中文基礎,但要注意的是,由於中文A對學生本身的中文和文學水平有相當高的要求,中文具基礎程度,並不一定必然在中文A中取得理想成績。

基於IB學制要求學生至少選讀一科,以第一語言修讀的語文A,若學生選擇了相對容易的中文B,便要選擇另一項語文作為A部分的選科,也就代表著很大機會需要選擇英文A(即英國文學),學生需衡量自己的興趣、能力和升學需要作考慮。

毫無疑問,IB在課程上為不同中文能力的學生提供了選擇,以功利的角度來說,學生若選擇中文B與英文A的組合,在中文科的學習壓力是比較輕的,這組合對於升學也算理想 ; 但大前題是,學生需同時具備良好的英文水平,以應付英文A的課程要求。

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】