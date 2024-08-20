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遊日注意丨東京24年來首見傳染力極高　居酒屋爆食物中毒5人腹瀉發燒

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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東京都港區「TOMBOY赤坂店」有5名食客疑在光顧後感染細菌性痢疾，是東京自2000年以來首宗個案，目前涉案店舖已被勒令停業7天。(網上圖片)

【TOMBOY／東京／日本／食物中毒／痢疾桿菌】日本再爆食安風波！東京都港區「TOMBOY赤坂店」有5名食客疑在光顧後感染細菌性痢疾，是東京自2000年以來首宗個案，目前涉案店舖已被勒令停業7天。

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綜合當地傳媒報道，7月31日至8月1日期間，有5名年齡介乎28至34歲的食客於TOMBOY赤坂店用膳，出現腹痛並肚瀉等食物中毒症狀。其中兩名食客體內驗出有志賀氏桿菌（痢疾桿菌），其中一人因情況較為嚴重，曾短暫住院，其餘數人則陸續康復中。這宗痢疾食物中毒事件是2000年以來東京首次出現。自事件爆發後，當地衛生部門十分重視，有關店鋪已被勒令自本月16日起停業7天。

報道亦指，雖然今年東京都內已有9人感染痢疾桿菌，但這是首次被正式判定為食物中毒事件。TOMBOY赤坂店的運營公司表示，將全力配合衞生當局調查，不過強調食物中毒來源有多種可能性，目前尚未確定具體原因。該公司又補充，他們的員工中沒有出現身體不適，也沒有收到其他顧客報告身體不適。

同場加映: 食用安全丨日本70年老店爆食安風波 147人食鰻魚便當後中毒1人死亡 京急百貨高層急開記招致歉

5招預防痢疾感染 

防護中心續指，桿菌性痢疾是人體腸道受「志賀氏桿菌」感染，所引起的腸道感染。桿菌性痢疾會直接經患者或帶菌者的糞便傳播，亦會間接經受污染的食物和食水傳播，感染後可引發腹瀉。

中心發言人建議市民保持個人及環境衞生，以防感染，並留意以下事項：

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同場加映: 易受沙門氏菌污染食物

本港食安中心指，沙門氏菌通常存在於人類和動物中，尤其是家禽類及豬隻的腸臟。人類生吃或進食未經煮熟的以該動物為源的食物，或其他受沙門氏菌感染的食物，也有機會受感染。

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同場加映: 沙門氏菌食物中毒徵狀

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