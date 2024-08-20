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文娛藝術｜第二屆「亞藝無疆」藝術節9至11月舉行　新增中東系列　活動增至逾100場

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康文署舉行節目巡禮，簡介第二屆「亞藝無疆」藝術節內容。（曾耀輝攝）

第二屆「亞藝無疆」藝術節9月至11月舉行，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，今年邀請了近30個地區的藝術家來港演出，並新增中東系列，活動的數量由上屆的29場增加至超過100場，預計將吸引逾10萬名市民參與；大部分門票由明日（21日）起公開發售。

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楊潤雄今日（20日）出席活動節目巡禮致辭指，「亞藝無疆」藝術節去年首次舉辦，吸引了超過6.2萬名觀眾參加，形容成績驕人。他指出，舉辦這一藝術節，是為了配合國家「十四五」規劃，積極打造香港作為中外文化藝術交流的重要中心這個位置，發揮香港中西薈萃的獨特優勢。在去年國家主席習近平主持的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上，「亞藝無疆」藝術節就被列為「民生及民心相通類項目」的成果之一。

他又指，在今年第二屆「亞藝無疆」藝術節，亦邀請了接近30個亞洲、中東及「一帶一路」地區的藝術家來港參與演出，演出和活動的數量由29場大幅增加至超過100場，涵蓋了多媒體舞蹈、鋼琴音樂會及演唱會，以及多媒體音樂演出等節目，預計將吸引逾10萬名市民參與。活動今年亦增設了一個「中東系列」，為觀眾呈現融合中東與西方風格的演出，還將更深入社區，開拓新的演出場地，舉辦更多外展活動，拉近與市民的距離，並讓到訪的遊客感受香港文化。

他預告，藝術節的大部分門票將從明天起公開發售，相關的宣傳活動也會全面展開。

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