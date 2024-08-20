免費活動｜YouTube Music Night再度攻港　加拿大組合Crash Adams 首度登場

▲ 擁有YouTube千萬訂閱的加拿大雙人組合Crash Adams 將打頭陣到場，帶來一小時的演出。

巡迴世界各地的YouTube Music Night將再度於香港舉行，今年海港城與YouTube攜手合作，在8月至10月期間舉行三場免費音樂活動，邀請到來自海外的人氣音樂單位到海港城「海運觀點」演出，帶來驚喜的跨地域合作，在維港美景前由黃昏唱到入夜，以聽覺和視覺撼動樂迷。

第一場音樂活動將於8月25日晚上6時在「海運觀點」舉行。擁有YouTube千萬訂閱的加拿大雙人組合Crash Adams 和年僅22歲的澳洲新生代唱作人Oliver Cronin 將會打頭陣到場，帶來共一小時的演出。每場音樂活動將開放80個免費名額以供觀眾入場參與，現場不設劃位。門票需於網站登記。9月及10月的YouTube Music Night演出更會有本地歌手加入，萬勿錯過。當晚的演出更於稍後時間上載至演出單位的YouTube平台，讓樂迷隨時重溫精彩表演！

▲ 年僅22歲的澳洲新生代唱作人Oliver Cronin 亦會現身獻唱。

雙人歌唱組合Crash Adams在社交媒體上擁有極高人氣，其拍攝的街頭短片更是紅遍各社交平台，他們的「紅地氈」及「Can you rap?」系列短片在YouTube Shorts 上有超過40億觀看次數，流量最高的Shorts 更達到1億6千萬觀看次數。

早前Crash Adams率先到海港城拍攝香港版短片，並將會在YouTube 頻道上播出。而Oliver Cronin是澳洲當紅的新生代唱作人，雖然才出道兩年，但其成名作「Boys Don’t Cry」一曲在YouTube 上已累積近70萬觀看次數。

最新影片推介

在2023年更開始在世界各地巡迴演唱，這次YouTube Music Night表演是他首次在香港的演出。

YouTube Music Night

日期： 2024年8月25日 (星期日)

時間： 晚上6時30分至7時30分

地點： 海港城海運觀點