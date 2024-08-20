免費活動｜YouTube Music Night再度攻港 加拿大組合Crash Adams 首度登場
撰文： 傅承嘉
發布時間： 1 小時前
巡迴世界各地的YouTube Music Night將再度於香港舉行，今年海港城與YouTube攜手合作，在8月至10月期間舉行三場免費音樂活動，邀請到來自海外的人氣音樂單位到海港城「海運觀點」演出，帶來驚喜的跨地域合作，在維港美景前由黃昏唱到入夜，以聽覺和視覺撼動樂迷。
第一場音樂活動將於8月25日晚上6時在「海運觀點」舉行。擁有YouTube千萬訂閱的加拿大雙人組合Crash Adams 和年僅22歲的澳洲新生代唱作人Oliver Cronin 將會打頭陣到場，帶來共一小時的演出。每場音樂活動將開放80個免費名額以供觀眾入場參與，現場不設劃位。門票需於網站登記。9月及10月的YouTube Music Night演出更會有本地歌手加入，萬勿錯過。當晚的演出更於稍後時間上載至演出單位的YouTube平台，讓樂迷隨時重溫精彩表演！
雙人歌唱組合Crash Adams在社交媒體上擁有極高人氣，其拍攝的街頭短片更是紅遍各社交平台，他們的「紅地氈」及「Can you rap?」系列短片在YouTube Shorts 上有超過40億觀看次數，流量最高的Shorts 更達到1億6千萬觀看次數。
早前Crash Adams率先到海港城拍攝香港版短片，並將會在YouTube 頻道上播出。而Oliver Cronin是澳洲當紅的新生代唱作人，雖然才出道兩年，但其成名作「Boys Don’t Cry」一曲在YouTube 上已累積近70萬觀看次數。
最新影片推介
在2023年更開始在世界各地巡迴演唱，這次YouTube Music Night表演是他首次在香港的演出。
日期： 2024年8月25日 (星期日)
時間： 晚上6時30分至7時30分
地點： 海港城海運觀點