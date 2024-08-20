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七小福︱元奎晚年現認知障礙症徵狀　吳思遠讚老拍檔：佢係一個識感恩嘅人

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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吳思遠談到不少元奎的往事。

【元奎/七小福/動作指導】著名動作導演、武術指導元奎於兩年前逝世，享年72歲，同屬「七小福」成員之一的成龍於微博發文意外曝光師兄死訊。

文雋的網上頻道《文雋講呢啲講嗰啲》請來元奎的伯樂吳思遠，談到不少元奎的往事。

元奎逝世丨成龍再發文上載舊照緬懷元奎　送別師兄：一路走好

元奎被封為「不笑虎」

元奎自幼家境清貧，父親早死母親改嫁，遇上不少波折，吳思遠稱：「有咩事打得最厲害都係元奎。去荔園表演時，永遠都係元奎負責留低守衣箱，夜晚見住班師兄弟走晒，深夜又聽到野獸叫，眼淚往往在心裡流。」

受年少經歷影響，導致元奎面上很少有笑容，吳思遠指日本人與元奎合作後稱他為「不笑虎」。

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吳思遠：佢係要叻過其他師兄弟

文雋問何解元奎可把女演員訓練成打女，當中有何性格特質，吳思遠表示：「佢係要叻過其他師兄弟，佢自細喺嗰群入面係畀人睇唔起。所以佢係比其他人更加努力，佢後來去內地拍好多戲，我都為佢高興。」

文雋、吳思遠（影片截圖）

元奎晚年現認知障礙症徵狀

吳思遠指元奎在晚年身在英國時已失智症徵狀，文雋提到︰「有位同佢合作過嘅美術指導，話幾年前、最後都有同元奎合作，佢話阿元奎去睇景，明明尋日已經睇完呢個景，第二日他又再發通告去睇，好似完全唔記得，當時已經知道佢有少少失智，佢唔係失憶。」

吳思遠提起有人分享給他聽的事，「有一次佢喺內地拍戲，有一場戲要拍，武術指導、副導演話：『導演，呢場戲已經拍咗。』」

他又指一眾好友相約了元奎在某個地方集合再一起到殯儀館，但大家一直等都等不到元奎，吳思遠一致電予元奎，他回應︰「係喎，我唔記得咗，而家馬上趕過來。」

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吳思遠讚元奎懂感恩

吳思遠是元奎的伯樂，吳思遠手提攜元奎做導演，他分享往事：「佢係一個識感恩嘅人，有次我喺泰國拍西片，所用嘅動作指導度唔到好招數，但場戲係最重要嘅，於是我打畀佢要他嚟幫手。佢二話不說，由另一地方飛抵曼谷再搭船來到片場，完成拍攝後，匆匆忙忙又返到自己工作崗位，完全冇第二句說話。」

吳思遠慨嘆：「元奎向來唔會亂花費又好慳，好可惜辛苦一世，最終未能好好享受。」

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