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處暑2024｜二十四節氣「處暑」勿犯6大禁忌　2個生肖要留神+飲水可招財

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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8月22日處暑勿犯6大禁忌，2個生肖要留神，勿去2大地方。

【處暑2024／8月22日／處暑開運/處暑禁忌/處暑習俗/生肖/廿四節氣】處暑時段是颱風頻繁季節，常常帶來豪雨。今年8月22日是二十四節氣中的處暑，又稱為「出暑」，是指酷熱要遠離，天氣漸轉涼爽。處暑到來也有不少習俗禁忌要留意，星座及塔羅牌專家小孟老師便為大家分享了6大禁忌與開運方法，特別提到2個生肖大沖想來年順順利利，大家不妨參考！

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處暑2024｜二十四節氣中的處暑

台灣命理專家清水孟國際塔羅小孟老師於Facebook專頁發文，指處暑大多在一年的8月22日，太陽經過黃經150度的位置，處暑的「暑」，代表暑氣即將終止，但有些地區仍然會高溫炎熱，所以又稱為「秋老虎」。因處暑正處於由熱轉涼的交替，會以防燥為主，潤肺健脾為原則來做飲食調養。

處暑2024｜處暑6大禁忌

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處暑2024｜處暑開運喝太陽水

處暑想要開財運的人，建議可以找一張紅紙，剪2個圓圈代表雙太陽，再貼在杯子外圍再喝水，就能吸收到太陽能量，發財發到爆，在處暑當日何時喝都可以，每個時段都能發大財。

內容獲「清水孟國際塔羅小孟老師」授權轉載。

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