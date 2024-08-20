東張女神x香港小姐丨鄧凱文中門大開騷火辣身材　分享減肥血淚史：我真係唔食嘢

▲ 鄧凱文又派福利圖！

前港姐鄧凱文（Eris）加入TVB主力擔任《東張西望》主持，憑著弗爆身材成功入屋，獲網民封為新一代「東張女神」，日前（8月18日）鄧凱文於社交網上載性感照派福利，其噴血程度勁過之前！

Eris穿全黑型格西裝，內襯性感喱士內衣，之後她更索性「中門大開」上陣，認真引人遐想，不少網民留言大讚：「Sexxxyy」、「女強人」、「型到爆炸」、「呢輯相影得你好靚好有型」等。

東張女神x香港小姐丨鄧凱文宣布「封盤」? 拍片買男裝boxer內褲

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靠食瀉藥減肥搣甩20磅

另外，早前Eris接受師姐梁麗翹訪問，去年參選港姐十強止步的Eris，於訪問中分享參選前的減肥血淚史！

原來選港姐前兩個月Eris才進行地獄式減肥，由當初的120多磅激減至100磅，方法十分極端：「我真係唔食野，我試過晏晝真係好肚餓，我就會食雞胸，不斷飲烏龍茶，另外再有飲減肥瀉藥。」最後Eris強調這方法太極端，告戒大家別模仿。

Eris無論樣貌以及學歷也不俗，畢業於英國諾定咸大學的她不時於社交網分享美照，頗為懂得掌握「流量密碼」。

東張西望X香港小姐丨鄧凱文將成「東張女神」新血 Eris憑一個條件突圍而出？【多圖】

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