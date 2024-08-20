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大眾點評必吃榜2024｜楊潤雄：來港旅遊「無處不美食」

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楊潤雄提出「無處不美食」新概念。（彭大夫攝）

「大眾點評」是內地餐廳指南網站，今年首次發布港澳及海外城市的「必吃榜」名單，其中香港有39間餐廳上榜，是內地以外有最多餐廳上榜的城市，發佈會和頒獎典禮今日（20日）舉行。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭時指，為香港能成為內地以外有最多餐廳上榜的城市，感到開心和驕傲，形容彰顯香港餐飲業的多元化和卓越，來香港旅遊就如踏上了全球美食之旅， 「無處不美食。」

楊潤雄指，大眾點評「必吃榜」是對用心堅持品質的餐廳一個十分重要的肯定，非常高興香港能成為內地以外有最多餐廳上榜的城市，形容是對香港飲食的肯定，亦充分彰顯香港餐飲業的多元化和卓越，也為持續推廣香港的佳餚妙饌提供了良好的機會。

他續指，香港餐飲融合了中國傳統文化和國際飲食元素，呈現中西融合的多元化魅力。而必吃榜上的香港餐廳種類包羅萬有、遍布港九新界，包括地道小吃店、港式茶餐廳等，讓大家在香港「無處不旅遊」之餘，更體驗「無處不美食」，

大家到香港旅遊，就如踏上了全球美食之旅，探索各種各樣的美食，品嚐世界各地的佳釀。

楊潤雄亦感謝大眾點評選擇在港舉辦發布會和頒獎禮，及一直以來在平台上推薦香港的好景點和餐廳，讓內地旅客更好認識香港多姿多彩的生活，並吸引他們親身體驗充滿活力的香港。

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記者：梁薾心

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