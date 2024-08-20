大眾點評必吃榜2024｜楊潤雄：來港旅遊「無處不美食」　旅發局指美食是最佳宣傳名片

▲ 楊潤雄提出「無處不美食」新概念。（彭大夫攝）

「大眾點評」是內地餐廳指南網站，今年首次發布港澳及海外城市的「必吃榜」名單，其中香港有39間餐廳上榜，是內地以外有最多餐廳上榜的城市，發佈會和頒獎典禮今日（20日）舉行。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭時指，香港餐飲融合中國傳統文化和國際美食元素，呈現多樣化魅力。而上榜餐廳遍布港九新界，體現香港「無處不美食」，「大家到香港旅遊，就如踏上了全球美食之旅。」

楊潤雄稱，非常高興香港能成為內地以外有最多餐廳上榜的城市，形容是對香港飲食的肯定，充分彰顯香港餐飲業的多元化和卓越，也為持續推廣香港的佳餚妙饌提供了良好的機會。

他續稱，香港餐飲融合了中國傳統文化和國際美食元素，呈現出中西融合和多樣化的魅力。而必吃榜上的香港餐廳種類包羅萬有、遍布港九新界，包括地道小吃店、港式茶餐廳等，讓大家在香港「無處不旅遊」之餘，更體現香港「無處不美食」。

大家到香港旅遊，就如踏上了全球美食之旅，探索各種各樣的美食，品嚐世界各地的佳餚。

楊潤雄亦感謝大眾點評選擇在港舉辦發布會和頒獎典禮，及一直以來在平台上推薦香港的好景點和餐廳，讓內地旅客更好認識香港多姿多彩的生活，並吸引他們親身體驗充滿活力的香港。

旅發局：香港美食是宣傳旅遊的最佳名片

旅發局副總幹事葉貞德則說，香港美食應有盡有，是宣傳旅遊的其中一張最佳名片。他相信隨著香港繼續擦亮「美食之都」的金漆招牌，定能吸引更多內地及海外旅客和美食愛好者慕名而來，親身品嚐香港的珍饈佳餚，感受獨樹一幟的美食文化與無窮魅力。

他又指，旅發局未來計劃與大眾點評加強合作，向旅客推介最新、最全面的本地美食資訊、餐廳指南﹑獨家飲食情報等，展現香港豐富的美食風貌， 激發旅客訪港興趣。

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記者：梁薾心