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甜藝尖子｜劉小慧大女棄升大學赴日追甜藝夢　蘇君蕎回港開班授徒藉甜品傳遞正能量【附日本入學貼士】

升學教育

撰文： 黃諾韶

發布時間： 3 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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蘇志威劉小慧大女蘇君蕎（Yumi）棄升大學赴日追甜藝夢，回港開班授徒藉甜品傳遞正能量。

【日本升學/日本留學/星二代/蘇志威/劉小慧女兒/蘇君蕎】追隨內心的熱忱並付諸行動，不經不覺走進理想的方向。蘇志威大女蘇君蕎（Yumi）作為星二代，並無跟隨父母的步伐入行，反而追隨甜藝興趣不斷奮鬥。由兒時製作飯後甜點，到決定放棄升大學赴日追甜點夢，過程縱遇迷惘，面對著新環境、學習新語言，還要長時間的體力勞動，但她憑著對甜點的熱愛和對夢想的堅持，加上父母和親友作為後盾，一步一步克服挑戰。現在Yumi從日本學成歸來，以客席形式擔任甜藝導師開班授徒，盼藉甜點傳遞更多正能量。

蘇君蕎（Yumi）從小的成長環境下注下入廚概念，亦是培養她甜藝興趣的起點。（林綺虹攝）

由飯後甜品啟發甜藝興趣

Yumi在一個有「住家飯」的家庭下成長，對烹飪或廚房早已略知一二，皆因母親劉小慧和婆婆也熱衷於下廚，而母親也會帶她去興趣班學烹飪。她表示，反正家裡有人負責主菜，自己便會主動幫忙製作甜點。由糖水演變製作到各式各樣的甜品。在過程中，逐漸產生了許多疑問，「為什麼需要使用某些食材？為什麼要採取特定的作法？」，統統的疑問引發了Yumi的好奇心，亦是培養了她對甜點興趣的起點。

後來她開始閱讀甜品參考書解答種種疑問，其中一本的製作甜品理論書《用科學方式瞭解糕點的為什麼》，更是令她手不釋卷，每逢學校的閱讀課必備。

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讀名校瑪利諾修院學校

升學路上，跟隨著出身於傳統名校瑪利諾修院學校（小學部）的媽媽劉小慧，Yumi亦由小學部原校讀至中六畢業。她分享到校內學習氣氛很平和，尤其是上到中學，老師都當她們長大了，學習態度會比從前放得輕鬆很多，不會像軍訓式般。

向來對學習保持樂觀的心態，Yumi坦言自己並非如「學霸」，還會安排一系列的額外溫習。她亦重視興趣發展，中學期間都會主動向父母要求學習花式溜冰，每星期都會堅持去上課。

反而甜品，我喜歡甚麼時候做就甚麼時候做，花式溜冰就是恆常的課外活動。

媽媽劉小慧與女兒經常全家出動，支持爸爸蘇志威和草蜢的演唱會。（受訪者提供）

父母親友加持成追夢強心針

蘇志威和劉小慧是一對開明父母，Yumi透露，從小到大父母會按她和妹妹的意願為先，只要她們喜歡，父母都會支持從不施壓。向來Yumi的甜點收獲不少捧場客，當中媽媽劉小慧更會化身最強「試食專員」，毫不吝嗇地向朋友推銷女兒的作品，一直支持女兒的興趣和決定。

很容易知道媽媽的食評，只要她不斷向朋友推銷：「你試一下這個真的好吃！」，便代表這個蛋糕在她心目中評分挺高。

Yumi與父母相處像朋友一樣，作為星二代的她亦與父母的好朋友成為朋友。Yumi最難忘是自己曾以歌迷身份，精心製作生日蛋糕給偶像容祖兒，把一些偶像喜歡的元素加入蛋糕，小小的心思化成祝福。

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踏入中三選科的階段，其實她心裡暗自希望能夠修讀與烹飪相關的課程，或者食品科學之類的課程。惟當時認為想法不切實際，不敢妄加想像，抱太大期望。不過Yumi製作甜點的天份早已嶄露頭角，在一次家庭聚會中，她的表姐和姨媽突然提議Yumi可考慮向烘焙方面發展，「去讀甜點也是一個選擇，這也是一個專業，一門手藝。」這令Yumi當頭棒喝，覺得去追甜點夢的想法開始變得具體。她除了感謝父母之外，亦提到大律師出身的表姐當時不斷鼓勵她學甜點，給了她很大強心針去追夢。

本身我認為好像要有一張「沙紙」才叫好，但是她告訴我：「難得有興趣，家人又支持，為什麼不去做呢？」

因緣份選校開展日本留學之路

在應考文憑試（DSE）之前，Yumi已經決定了會到日本留學，所以保持平常心面對。決定赴日留學讀甜藝，經歷了一連串疊加的巧合，似乎都在指引Yumi前往日本追尋甜品夢想。

Yumi一家本身經常到日本旅行，有一次在某間餐廳吃到一道十分驚喜的甜點時，於是和甜點師傅聊起天，才知道他是在自己心儀的那所甜品學校畢業的。後來回到香港，發現中學那本對自己很有啟發性的甜品理論書，同樣是由同一所甜品學校出版，令她覺得很有緣份，越來越確信赴日留學的決定。

回想決定赴日讀書的過程，Yumi緊隨著內心的熱忱，令她順利地踏上了赴日留學之路。（林綺虹攝）

後來在準備去日本留學，適逢有個留學展，剛好在一個日語學校的攤位上，有職員介紹到日語學校與她心儀的甜品學校，只有5分鐘路程，而且有很多合作機會。當刻Yumi就認定要報讀該日語學校和甜點學校，把好消息告訴媽媽後，並告知媽媽要當場遞交2000元留位費，而開明的媽媽亦爽快同意，Yumi透過中介順理成章辦妥日語學校的註冊手續。

回想整個過程，我其實並沒有經過很多邏輯思考，只是感覺有一道力引領我前進，而整個過程我卻覺得好合理和開心的。

享受日本留學生活 體現「職人精神」

本身Yumi沒有日語底子，只能勉強自我介紹作簡單溝通，後來修讀了一年半的日語課程。這段日子對Yumi來說最愉快，同學和老師友善且相處融洽，同時意外發現自己喜歡上日語，第一次體驗到好學不倦的滋味。

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Yumi升讀的甜品學校劃分了料理和製菓兩學系。她就讀兩年制的製菓技術餐飲經營管理學科。她分享到甜品學校入學要求，需要完成日語課程達到N2級，或者在當地全日制的語言學校修讀半年日語。入學前亦要通過面試和考一份試卷，內容有關日文程度和基本的數理運算，計算分量的數學等。

甜品學校的實習課主要採用日語授課，Yumi開學時遇上不太明白的日語，都會主動向同學請教，後來逐漸適應日語授課。課程除了教授製菓技巧，每節課前老師都要求學生自行編排實習課整個的製作流程，以培養安排優先次序和時間分配的好習慣。此外，她亦體現到日本「職人精神」的態度，對每件事物都追求細節，有極高標準。

上課每個步驟都會要求保持用具、課室乾淨，這是他們對每一件事有著好高的精準度。

Yumi盡量參與學校的各項活動，如校內和菓子比賽，拓寬自己的視野。（受訪者提供）

享受甜品學校的校園生活，Yumi亦會盡量參與學校的各項活動，拓寬自己的視野。例如：參與校內比賽、課後的練習等，而學校每月都會舉辦幾次免費的開放日活動，Yumi也會擔任助手，負責介紹學校並與參加者互動，一起製作甜品。她認為，求學應該保持開放的心態，虛心聆聽老師的指導，因為自以為是反而限制自己學習的闊度。

我建議多與不同背景的人交流，畢竟難得來到異國他鄉就應該廣見識。

甜品學校上課時間由早上9:10至下午4:20，每天最多上兩堂課。自二年級開始，實習課由兩堂增加到四堂。而Yumi租住的位置靠近日文學校和甜點學校，步行只需約10分鐘。當時在日本讀書，Yumi都有在麵包工場做兼職，賺取零用錢，同時練習日語和增廣見聞。

因為都不是容易的工作，體力勞動但是同時又需要手藝的美感。

Yumi日本讀書都有在麵包工場做兼職，亦曾在港跟五星級酒店廚師學藝。（受訪者提供）

盼藉甜品傳遞正能量

她直言，「始終我最後都是希望紮根在香港」，回流熟習香港環境。曾在港跟五星級酒店廚師學藝的她，亦試過開節日市場售賣曲奇甜點。現在回港兩年，早幾個月透過朋友介紹認識工作夥伴Vienne，不時在Chez la Vie 一善。甜藝客席教班。 同樣是甜藝師的Vienne，十分欣賞Yumi的態度和毅力。

我覺得年輕人找到自己的路 ，在現代不是那麼容易，但她願意學甜品之前，為了追夢花時間去日本學日語，繼續自己的夢想，這個精神正是日本「職人精神」。

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Yumi坦言，儘管現在自己偶爾會迷惘，不過自己會接觸更多人事物，學習新技能，珍惜每個成長的機會。她表示有意在未來開設自己的店舖，這是她一直想實現的夢想。她亦希望嘗試以甜品去傳遞更多正能量。

因為我清楚自己真正很喜歡這份工作，很喜歡這行業，還有家人、父母或者朋友的支持，有時看到他們食得很開心，都會令我覺得這份工作很有意思。

每次家人和朋友吃完自己製作的食物有著開心的回應，便是Yumi最大的滿足感和動力。（林綺虹攝）

場地：Chez la Vie 一善。甜藝

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