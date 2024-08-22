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糖尿病｜女子服糖尿藥體重急增250磅　靠一個改變數值大減逆轉糖尿病

都市病

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

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【糖尿病／糖尿病藥／飲食調整／211餐盤／控糖／逆轉糖尿病】不少糖尿病患者都受食藥而急速變胖所困擾，但其實只要好好透過飲食調整來控制病情，幾個月就可以減藥而逐漸瘦下來。有台灣醫生分享案例，一名糖尿病女患者在4年前確診患上糖尿病，本來有透過藥物控制病情，但欠缺飲食調整作輔助，久而久之藥物逐漸無效而需加藥，令其體重在一年內飆升至113公斤（約249磅）。隨後她決心透過4個飲食調整方法，成功控制糖尿病，從而減少了用藥量，體重也隨之逐漸下降。

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女子服糖尿病藥致體重大增

台灣初日診所減重專科暨家醫科醫生魏士航，在網絡節目《小宇宙大爆發》中分享案例，該女子表示自己從小就比較肥胖，體重一直控制不好，直到4年前進行身體檢查時確診患上糖尿病。

她續指，當時開始有透過服用糖尿病藥物控制病情，但欠缺飲食調整作輔助，久而久之身體逐漸產生抗藥性，令她要不斷加藥，由當初2種藥物增加至7種藥物。此外她又會吃營養品，「所以她每天就吃了10幾顆藥丸」；同時也因為藥物副作用的影響，令其體重在一年來，由100公斤（約220磅）飆升至113公斤（約249磅）。女子隨後決心改善糖尿病，以便藉此控制體重，故向醫生尋求意見。

4個飲食調整方法逆轉糖尿病

醫生憶述，當時建議她依照以下4個方法調整飲食，幫助控制血糖：

  • 211餐盤：控制食材比例，2分蔬菜、1分蛋白質和1分澱粉質。醫生表示，蔬菜富含膳食纖維，有助於穩定血糖；而蛋白質可增加飽足感，有助控制食量；控制澱粉質攝取量，有助穩定血糖，建議優先選擇原型的碳水化合物食材。
  • 改變用餐順序：以「水、肉、菜、飯、果」的順序進食，有助提升飽足感兼降低攝取量，同時有助穩定血糖變化。
  • 以原型食物為主：醫生表示，其實任何經過磨粉或糊化的食物，都會讓血糖快速上升；相反，多吃原型食物除了能避免血糖急劇上升，亦可讓身體充分地吸收到各種各樣的營養素。
  • 放慢進食速度：醫生建議每餐必須吃超過15分鐘，並確保每一口都細嚼慢嚥，有助提升飽足感兼降低攝取量。

醫生指，其後該名女子執行了短短4個月，其糖化血色素從6.6%降至5.3%，回復正常值；其三酸甘油酯也從132mg/dl降至97mg/dl；藥物也減少至剩下2顆，體重有明顯改善，成功逆轉糖尿病。

同場加映：

改善三高｜婦人患三高飲1款湯水　成功降血糖逆轉糖尿病

4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症甚至敗血症休克：

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糖尿病8大症狀

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8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

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