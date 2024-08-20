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靚太美顔︱OL突然臉上不停長暗瘡 皮膚變差元兇竟是這飲品？

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發布時間： 45 分鐘前

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OL皮膚變差，元兇就是手打檸檬茶！

減磅戰友Ada於年初已成功減重二十磅，現在亦會每月回來覆磅一次。今次她剛從日本旅遊兩星期回港，順便帶了新鮮空運到港的時令水蜜桃作手信。她一邊興奮地分享在日本的行程和shopping的戰利品，我一邊研究她的飲食日記。

我發現Ada在日本回港後，每日下午茶時段都飲一杯檸檬茶，我好奇問：「咦？你甚麼時間開始，習慣每天下午都飲檸檬茶？在公司樓下茶餐廳買的嗎？」Ada解釋：「公司樓下新開了一家手打檸檬茶飲店，每天都大排長龍，我和同事們當然也要湊湊熱鬧。放心，我點半糖的。而且我記得你曾說過檸檬中的維他命C，既可美白又可幫助製造骨膠原！」

聽罷，我便問Ada：「那你嘗到有甜味嗎？」Ada嘴角微微上揚一下，笑說：「都有，確實味道是很不錯的。」

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「其實，檸檬中的酸澀味道需要用上大量糖去中和，一杯500毫升的半糖手打檸檬茶中，有大約8茶匙砂糖，卡路里大約為大半碗白飯。所以，不要以為半糖或少糖就健康然後每日飲用呢！再者，手打檸檬茶中的維他命C含量，可謂少之又少，當檸檬切片暴露於空氣中，很快便會氧化，再加上光綫和熱力，都有機會令維他命C受到破壞和流失。因此，從手打檸檬茶中攝取到的維他命C，其實微乎其微。而且攝取過多添加糖更會加速皮膚老化和發炎。」我解釋。

Ada聽完後露出一副大事不妙的表情，說：「難怪我從日本回來後，臉上不停長暗瘡！原來，元兇就是手打檸檬茶！」

我笑說：「正是！反而你送的新鮮水蜜桃，才含豐富維他命C，要補充維他命C，還是多吃新鮮蔬果吧！」

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撰文 : 盧綺欣 營養師

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