AI教科書｜南韓首創AI教科書可打造功課　擬明年引入課室機械人助教

▲ 南韓計劃明年起在中小學引入AI教科書，可以按學生不同程度生成功課。

【人工智能/AI教科書】人工智能（AI）國際化是大勢所趨，南韓計劃明年起，在中小學引入AI教科書，全球首創，不過引起逾5萬名家長聯署反對，擔心子女過度使用數碼產品，影響大腦發育，甚至因此接觸假訊息，對學習及成長造成錯誤理解。

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南韓國會早已通過在今年投入約5,333億韓圜（約31億港元），推動「數碼化教育創新計劃」，以發展「未來學校2.0」。南韓教育部長李柱浩表示，此舉是希望降低對傳統製造業的依賴，以往死記硬背的學習模式，只會打擊學生的創新能力。

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AI教科書｜學生獲AI生成不同程度功課

他說，附有AI功能的平板電腦，可為學生度身訂造，讓學習速度不一的學生，都可使用軟件，並獲得不同複雜度的AI生成功課。南韓教師協會聯盟就此向當地老師發出問卷調查，發現54%公立學校老師支持。

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AI教科書｜2028年全面普 設機械人助教

有關計劃將於2025年起，在小學三、四年級、中一及高中的數學、英文及資訊學科率先導入AI教科書，逐年擴至2028年除了音樂、藝術、體育和倫理學科的全面普及。而課室內的AI工具，可將老師講話轉錄到電子白板的程式，並試用機械人助教，為學生的詢問提供AI生成回應，老師亦可透過數碼儀表板，監控學生活動。

事實上，南韓的LG集團在去年起，已在南韓18個地點學校，安裝「未來教室」，配備「CLOi機械人助教」，並與數碼白板相連。

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AI教科書｜家長擔心AI影響子女成長

不少家長普遍對子女使用電子產品感到擔心，認為影響健康、注意力和解決問題的能力，及孩子未能分辨AI或網上訊息的真偽，而產生更嚴重的問題，因此計劃遭到大批家長反對，並遞交聯署請願書，要求政府考慮學生的福祉。

當地大學教授認為，此舉是操之過急，批評政府因AI大行其道，就急於引入AI教科書，但未有適當評估帶來的影響，「AI可能會傳播假資訊、洩漏個人訊息，若要解決死記硬背的傳統學習，必須改革教育制度」。

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