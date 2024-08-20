性侵妻子｜涉恐嚇妻子後威脅銷案兼性侵　內地漢強姦等3罪成9月判刑

▲ 內地漢涉刑恐及性侵妻子，今於高院被裁定罪成還押候判。資料圖片

44歲內地漢涉恐嚇及性侵妻子，要求輕度智障妻子替其登記電話服務被拒後施以辱罵，並威脅說「信唔信我攞把刀戳死你同阿仔」，內地男被捕後獲准保釋，其間兩度威脅妻子銷案及不要上庭，及後強姦妻子。內地漢早前否認刑恐及強姦等共3罪，陪審團今（20日）於高等法院一致裁定被告3罪成立，案件押後至9月27日判刑，待索取事主心理創傷報告，被告須還押。

被告代號Y.S.，現年44歲，被控1項刑事恐嚇、1項作出多項傾向並意圖妨礙司法公正的作為及1項強姦罪。陪審團今退庭商議後，一致裁定3罪成立。

控罪指被告於2021年11月21日，在新界元朗威脅X會使她遭受損害，意圖使X受驚。被告另被控於同年12月3日至14日期間，在香港意圖妨礙司法公正而作出多項有妨礙司法公正傾向的作為，即關於針對他的刑事審訊，威脅作為控方證人的X，要X撤銷向警方作出舉報和不得在該刑事審訊中出庭作供；並於同年12月21日，在新界元朗強姦女子X。

控方早前開案詞指，現年38歲的X輕度智障，於2016年結婚與內地被告結婚，案發時育有4歲兒子。被告於2021年11月21日要求X以其身份證替其登記電話服務，X拒絕後遭被告以粗言辱罵，X驚慌下帶同兒子離開。X於晚上回家後，被告稱「我殺人都敢，你信唔信我攞把刀戳死你同阿仔，搵人捉走你個妹」。X其後報警，被告獲准保釋。

及至12月3日，X帶兒子上幼稚園時遇上被告，被告向X稱「你有精神病，又弱智，又抑鬱，邊個會信你講嘢」。同月，X與兒子逛街時再次遇上被告，被告稱手上有X的胞妹之罪證，要求X到其租住酒店房取回，X在房間內遭被告強姦。X其後經檢驗後證實懷孕，X其後報警，至2022年2月8日X進行人工流產，證實經手人為被告。

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