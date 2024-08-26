活動花絮｜TOPick暑假職業「特工」體驗做主播+控制室工作人員+太空人+消防員【多相】

小朋友大個想投身邊一個行業？TOPick今個暑假舉辦職業「特工」體驗！讓小朋友一次過體驗3個職業，包括新聞主播+控制室工作人員、太空人以及消防員!

一齊睇睇8月11日上午場的活動花絮相片啦!

做新聞主播及控制室人員緊張又刺激

小朋友齊齊做新聞主播，首先學習出鏡時的注意事項，了解直播室及控制室環境，然後再細讀稿件，務求出鏡時讀得流暢、咬字清晰。

每位小朋友都要獨自播報一段至少1分鐘的新聞，有些報讀天氣、有些報讀奧運港隊奪金新聞。為了在鏡頭前展示最佳狀態，原本活潑好動的小朋友，都瞬間緊張及認真起來。一坐上直播台，大家都馬上挺起胸膛報新聞，第一次面對直播鏡頭的大家都勇氣可嘉! 膽量與自信up! 同時，報新聞的影片亦會即時直播，好讓其他小主播共同收看。

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另外，節目的成功當然亦不少得幕後功臣 - 控制室工作人員，小朋友需要分別擔任不同崗位，好讓節目順利完成。大家會於真正的直播室，了解到幕後人員的工作內容，並實際操作控制室器材，與新聞主播互相配合，完成節目。

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不少小朋友體驗後都表示做主播時十分緊張，感覺新奇，最後順利報新聞後都覺得好玩又刺激。亦有不少小朋友認為控制室人員的工作很真實，透過咪高峰與新聞主播互相對話及配合，非常好玩!

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太空人執行「太空任務」

各位小朋友身穿航天服，於「太空站」進行一系列活動。首先，大家會學習發射火箭、太空、月球環境知識，認識太空人的日常工作內容，以及太空人會遇上的困難。

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其後大家被委託執行一項「太空任務」，分工合作於「月球」尋找「真正的隕石」。

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身為太空人，體能亦是關鍵，各位太空人均接受了體能訓練! 練好強健體魄!

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訓練小小消防員反應+體能 認識消防工作

各位小小消防員首先要學習消防員日常工作內容，例如救火、救人、救動物。

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當然亦要了解身穿的防火服有咩特點、有幾耐高溫啦! 了解消防員的裝備都絕對唔少得!

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除此以外，各位小小消防員都要接受一連串訓練、考驗大家的體驗及反應!

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活動好評如潮，小朋友&家長真實Feedback:

對於新聞報道員這活動感驚喜 不但可以報導新聞還可以做倒數/ 字幕的工作。真實的體驗比較迫真

我好鍾意當小主播，可以報天氣俾大家聽，好好玩ga!

做太空人新奇有趣，主播有挑戰性，可以做消防員算是夢想成真了

我在太空人和小主播學到要和隊友團結，例如太空人要一起合作找隕石，否則沒有隕石就不能進行研究。我從主播學到表達時聲音要提高，咬字要清晰。

她覺得很好玩,特別是模仿新聞報道員,因為可以報道她的偶像江旻憓

學會了太空人如何知道⼀顆殞石是否特別，還學會了消防栓原來有四種顏色，不同顏色有不同用途，對報告天氣也產生了興趣

三種職業都需要準備充足，才能做到最好。消防員拿著消防喉入火場，要冷靜辨別如何救火才是最快的方法。太空人用金屬探測器去㝷找隕石的物質，也要事先做研究。至於小主播報道新聞要生動流暢的講述，事前也要用心準備。

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