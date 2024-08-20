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特勤女團丨邵美琪透露回巢拍劇原因　鍾柔美拍攝壓力大向兩大前輩偷師

娛樂

撰文： 陳曉柔

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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邵美琪再回巢拍劇令人期待。

由邵美琪（Maggie)、關禮傑、馬貫東、張曦雯、陳瀅和羅毓儀等主演的TVB新劇《特勤女團》，今日（8月20日）舉行拜神儀式。

劇中Maggie 與傑哥飾演名流夫婦，鍾柔美（Yumi）則演二人女兒，三人一同接受TOPick訪問。

舊將回巢丨邵美琪相隔6年再演TVB劇　回歸大台與聲夢小花合演母女

透露回巢拍劇原因

自2019年拍畢《街坊財爺》後，今次再度回巢拍劇，問到Maggie如何打動她？

Maggie說：「有日珍姐（曾勵珍）打畀我問我好唔好？我話好呀！跟住監製打畀我，問我好唔好？我話好呀！（有冇聽過劇本定珍姐一開聲就答應？）中間好多好唔好呢，就係好多細節唔方便透露，同埋見到佢哋真係好開心。」

邵美琪相隔多年再回樂巢拍劇。（陳慧安 攝）

與Maggie甚有默契

Maggie與傑哥相隔多年再度合作，傑哥說：「真係好多年冇合作，以前我同Maggie合作過舞台劇，又拍過好多戲，大家都好熟，所以一演夫妻好有默契同交流，唔會尷尷尬尬。」

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Yumi認拍攝有壓力

今次乃是Yumi 首次拍劇，更要面對兩位實力派前輩，對此她直認緊張和有壓力：「拍嘅時候都好緊張，不過好開心有呢個機會，Maggie同傑哥戲內戲外都好錫我。（有冇趁機請教佢哋？）我有問佢哋背劇本點樣背，點樣可以演得投入啲，同埋有時我感到累就好難Keep住個energy，但佢哋好勁長期也可保持個狀態。」

Yumi續指當有Maggie與傑哥的場口時，會留低偷師，大讚他們演技厲害專業；傑哥與Maggie亦大讚Yumi勤力，既要忙於拍劇又要排舞拍攝MV。

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個個爭住合作

談到有不少演員指與Maggie與傑哥的戲份「唔夠喉」，對此Maggie笑說：「始終集數有限得25集，咁寫100集大家都有機會。」

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