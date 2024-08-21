Emily in Paris｜第四季戀情大兜亂修成正果　法國男神變中佬觀眾呻失望

▲ 《Emily in Paris》第四季分斬成上下兩部推出，暫時一眾劇迷只得上半部5集過過癮，下半部仍需等多一個月，9月12日才在Netflix上架。

苦等兩年，《Emily in Paris》第四季終於推出。緊接巴黎奧運熱潮，Emily（Lily Colins飾演）在巴黎的劇劇性生活迎來續章，還會有甚麼新火花嗎？來到第四季，Emily繼續「食老本」，感情發展仍然錯綜複雜，工作屢屢碰壁要「拆彈」，但勝在造型吸睛、節奏明快，作為以上帝視角看別人生活鬧劇的觀眾們，抱食花生角度觀賞依然過癮。

《Emily in Paris》過去兩季都在聖誕前夕推出，自然成為不少觀眾放假享用的輕鬆小品。今次上架時間選在炎夏，少了點儀式感之餘，又將第四季分斬成上下兩部推出。暫時一眾劇迷只得上半部5集過過癮，下半部仍需等多一個月，9月12日才在Netflix上架。

▲ 上季苦求Alfie復合，更對唱情歌大派閃光彈，今季Emily與Alfie卻倉促分手。

歷盡艱辛正式拍拖

斷斷續續、藕斷絲連的第4季，好比男女主角Emily和Gabriel（Lucas Bravo飾）的感情發展。由Emily剛到巴黎已萌生愛意的兩人不斷錯過交往時機，即使各自都有另一半，情愫仍增不減。

▲ Emily每季造型都會成為討論焦點。

四角戀玩足3季，今季二人發展終於有眉目，上季Gabriel正牌女友Camille（Camille Razat飾）正式榮升未婚妻，更發現懷有其身孕，原以為Emily和Gabriel正式玩完，但上季結局Camille卻突然於婚禮上大爆Emily和Gabriel早有一腿，用作掩飾自己早已與女藝術家出軌，拒絕與Gabriel結婚。不過，醜聞意外令Emily與Gabriel恢復單身，今季可以再續前緣。

《Emily in Paris》每集僅得30分鐘，劇情節奏明快，但角色的心路歷程卻更顯單薄。周旋於兩男之間的Emily，上秒仍在留戀前度，下秒卻與Gabriel暗示有機發展，最終Emily與前度正式分手的契機竟源於一場誤會。轉個頭，Emily和Gabriel已無縫接軌陷入熱戀，這段關係究竟是霎眼嬌，抑或終於修成正果？

男神變中佬觀眾失望

《Emily in Paris》女角們的百變造型每季都成為談論焦點，男演員則以主角Gabriel最標青。Gabriel於《Emily in Paris》第一季播出後人氣飆升，精壯身材加上迷人電眼，旋即成為各大品牌的廣告新寵。

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但來到第4季，昨看之下Gabriel臉上添了不少歲月痕跡，外形未如上三季般搶眼，身形亦微微發福。法國男神變「佬味」主廚，令不少觀眾大跌眼鏡。相反，Emily前度Alfie（Lucien Laviscoun飾）則狀態大勇，幾幕騷肌畫面都十分養眼。

關係處處藏暗湧

追開《Emily in Paris》的觀眾都知道，「亂」是劇情主軸，今季亦不例外。縱使Emily與Gabriel終於正式拍拖，而成Gabriel前度的Camille亦與藝術家女友熱戀，但Camille始終無法完全離開Gabriel的生活，由藉找不到居所為由與女友借住Gabriel的房子，到終於搬家卻搬至Gabriel對面的單位，從Camille言談間也不難發現她偶有留戀，使Emily對這段關係無法完全放心。

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而於第四季上半部最後一集，Camille竟與女友分手，更發現懷孕是誤會一場。霎時間回復單身，同時失去與前度唯一的連繫——腹中胎兒，一向愛「食盡兩家茶禮」的Camille，又會如何奪回自己失去的所有？留待下半部揭曉。

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