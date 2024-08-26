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活動花絮｜TOPick暑假職業「特工」體驗做主播+控制室工作人員+太空人+機場特警【多相】

育兒資訊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

小朋友大個想投身邊一個行業？TOPick今個暑假舉辦職業「特工」體驗！讓小朋友一次過體驗3個職業，包括新聞主播+控制室工作人員、太空人以及機場特警!

一齊睇睇8月11日活動花絮相片啦!

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做新聞主播及控制室人員緊張又刺激

小朋友齊齊做新聞主播，首先學習出鏡時的注意事項，了解直播室及控制室環境，然後再細讀稿件，務求出鏡時讀得流暢、咬字清晰。

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每位小朋友都要獨自播報一段至少1分鐘的新聞，有些報讀天氣、有些報讀奧運港隊奪金新聞。為了在鏡頭前展示最佳狀態，原本活潑好動的小朋友，都瞬間緊張及認真起來。一坐上直播台，大家都馬上挺起胸膛報新聞，第一次面對直播鏡頭的大家都勇氣可嘉! 膽量與自信up! 同時，報新聞的影片亦會即時直播，好讓其他小主播共同收看。

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另外，節目的成功當然亦不少得幕後功臣 - 控制室工作人員，小朋友需要分別擔任不同崗位，好讓節目順利完成。大家會於真正的直播室，了解到幕後人員的工作內容，並實際操作控制室器材，與新聞主播互相配合，完成節目。

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不少小朋友體驗後都表示做主播時十分緊張，感覺新奇，最後順利報新聞後都覺得好玩又刺激。亦有不少小朋友認為控制室人員的工作很真實，透過咪高峰與新聞主播互相對話及配合，非常好玩!

每位小主播新聞片段即睇: 【點此觀看】

太空人執行「太空任務」

各位小朋友身穿航天服，於「太空站」進行一系列活動。首先，大家會學習發射火箭、太空、月球環境知識，認識太空人的日常工作內容，以及太空人會遇上的困難。

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其後大家被委託執行一項「太空任務」，分工合作於「月球」尋找「真正的隕石」。

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身為太空人，體能亦是關鍵，各位太空人均接受了體能訓練! 練好強健體魄!

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機場特警學揸槍 搜尋危險品

各位機場特警首先了解到自己的職責所在和工作範疇。

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然後每人獲分配一把「步槍」，學習揸槍方式及姿勢! 大家都似模似樣，非常有氣勢! 當然都可以嘗試射擊，考考大家眼界!

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然後，大家就要開始巡邏，搜尋危險品、易燃物品、炸彈、毒品等等，保護市民安全!

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活動好評如潮:

小朋友透過這次活動，能親身使用及體驗真實的錄音錄影器材，了解到新聞主播及幕後同事的準備工作，機會十分難得。

機場特警很好玩，這是因為可以揸槍，又可以知道機場特警是怎樣工作

可以在短時間內體驗三個職業包括太空人、機場特警及小主播的工作。印象最深刻的就是了解太空人上太空前的訓練情況，非常有趣。

能認識和體驗不同工作的性質內容，發現原來廣播一則新聞也需要準備很多工作，和需要很多組員配合。機場特警體驗搜查毒品很有趣，很有成功感。

了解到原來錄影不是平日看到的，並不簡單，在幕後要練習，及準備很多

小朋友很喜歡體驗當主播的環節。收到主播講稿的時候，興奮的開始在家中練習，通過嘗試改進，在正式錄影時可以輕鬆發揮，並於活動中明白到充分準備的重要性。

親身體驗到做主播的挑戰，要有應變能力，表達能力，一個好的體驗

做小主播好好玩，原來成功讀到個稿, 唔食螺絲好難架！

最喜歡小主播活動，能深入了解各個後勤工作崗位。也能親身感受到作為一個主播的實際情況與感受，真是獲益良多。太空人活動也不錯，用生動形式模擬探測生物活動。探索有機會也會再希望能夠嘗試其他體驗。

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