網絡熱話｜33歲名校畢業生考公務員屢受挫生活拮据　疑租屋内「孤獨餓死」

▲ 內地近日傳出一名33歲名校畢業的女生因考公務員屢次受挫、生活拮据，最終在租屋內孤獨餓死。

【名校／畢業生／公務員／失業／孤獨死】內地網絡上近日流傳一篇文章，指一名33歲、畢業於北京名校的女子疑似因為求職生涯受挫，生活拮据，最終在出租公寓「孤獨餓死」。文章引發網民熱議，不過就有不少人質疑事件的真實性，而當地警方亦就事件作出回應。

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綜合內地媒體報道，微信公眾號及微博「貞觀」於上周五（16日）發布一篇以《一個外地女孩死在了我出租的公寓》為題的文章，以房東第一人稱撰寫已逝世租客的故事，並從死者生前的微信互動、房東後來與死者父母的聯繫等，拼湊出女子生前狀況。

根據文章內容，事發於6月下旬，地點為西安某公寓，由於公寓傳出臭味，但房東當時身處外地，所以由物業管理人員破門而入，結果發現女租客的屍體。警方調查後，得出「沒有外力介入」的結論。

作者稱，死者於1991年出生，來自寧夏西海固一個貧困山區，靠自己努力考入北京某「211」名校，職業為會計，4月時租住面積50平方米的單身公寓，半年租金為1萬多人民幣。與此同時，她亦正在西安找工作。據稱死者畢業後一心投考公務員，並多次取得家鄉省分事業單位筆試第一的成績，不料卻連連在面試後落榜，近10年一直處於失業狀態，需靠其農民父母負擔生計。

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由於出租公寓地點交通方便，所以租金亦不便宜，作者表示，自己事後才知道死者為期半年的房租，都是母親找村裡親友借的，感慨「如果時光倒流，我一定勸她別花這錢，回老家。」

死者最後一次透過微信與家人聯絡是在4月20日，當時她向母親要生活費，不過母親就表示家裡沒錢了，需要去借。4月21日，母親找人借到1,000元人民幣（約港幣1,091元）並轉給女兒，不過死者並未收下，並隨即「拉黑」了所有親人。

而作者透露，自己最後一次與死者互動是在6月3日，表示當時收到電費欠費的通知，於是提醒對方繳電費，否則斷電了雪櫃裡的食物會腐爛，而對方則回覆「知道了，冰箱裡沒有東西」。

文章又稱，從死者生前的消費紀錄來看，她無論吃飯還是買任何東西，都幾乎沒有超過五塊錢，「都是買很差很差的東西湊合吃湊合用」。死者最後一次透過樓宇門禁識別人臉進入是5月中下旬，此後無論是閉路電視，抑或單元門禁都沒有顯示過任何外出，並且一直到被發現死亡前也沒有點過外賣，家中也沒有做飯的痕跡，

電話記錄也顯示她沒有與任何人通過話，她幾乎是在極度的孤獨中死去的……

作者之後聯想到，法醫推測女子的死亡時間為6月15日左右，頓時領悟民警調查時並沒有「把話說透」，

20多天時間，獨自在房間裏，沒有外賣沒有做飯，她極大可能是把自己餓死在房間內的……

之後警方介入，作者表示女子的骨灰後來被家屬扔掉，並已給予死者家人撫恤金，同時自稱自己和愛人都是公安。

該文章發出後引發網民關注，不過就有不少網民及媒體人質疑文中相關描述的真實性，例如死者為何在西安租房；死者職業為會計，卻要父母籌借房租；作者自稱公安，但在案件中的相關做法並不專業等；並呼籲西安警方介入調查事件。

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警方及公眾號回應事件

據報，西安市公安局工作人員於周一（19日）作出回應，表示由於沒有事發社區及當事人的詳細資料，因此無法提供案件的相關信息。

而「貞觀」同日亦發布聲明，強調文章所述為真實事件，不過為了保護當事人，避免事件引起歪曲解讀和過度猜測，已在周日（18日）將文章下架及刪除。「貞觀」在聲明中指出：「文章為作者作為房東這一普通人身份和視角的經歷敘述，通過相關租戶資料、微信聊天記錄、轉賬記錄、物業開鎖視頻、報案視頻等證據，我們確認了文章的經歷真實性和細節真實性。」

不過即便如此，仍有不少網民質疑事件的真偽，紛紛表示「作者有權利隨意揭露真實事件嗎」、「一個聲明還得關注可見」、「能不能查，是真的餓死了人，還是有人造謠」。

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