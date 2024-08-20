ERROR成員丨郭嘉駿強調撞跌老婆婆後有馬上慰問　193：事件已交由律師及警方處理

▲ 193表示事件已交由律師及警方處理。

ERROR成員郭嘉駿（193）日前在土瓜灣美善同道駕駛紅色法拉利倒車時，不小心撞倒站在車後的一名老婦，事件被車cam拍到並被放上網。上載影片的者指：「193 逆線行車撞到呀婆之後跌左落地之後出黎講句sorry就不顧而去。」然後網民紛紛再把影片分別在網上分享，令影片廣傳。

據悉，事件發生在前日約下午5點40分，婆婆從江蘇街步出，而193正在倒車，婆婆環顧兩邊交通情況行出馬路，可是193疑未有觀察清楚路面情況，繼續踏油倒車於是撞倒婆婆。193即知道撞到人後即時落車查並慰問，婆婆檢查兩手踭看似沒大礙後，193上車離開，而婆婆繼續過馬路。

ERROR成員丨193涉駕車撞跌老婆婆後將首現身 品牌活動改為非公開形式

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193：最怕係見到網上不實報導

昨晚（8月19日），193於個人IG以限時動態方式發文，澄清事件來龍去脈，表明沒有不顧而去：「我當刻即時落車向婆婆道歉及詢問有冇受傷，亦問咗需唔需要報警或送院。婆婆話冇事唔需要，於是我便上車離開。事後我已為事件向警方備案，亦會盡力配合跟進。以後開車會再加倍小心注意路上情況及安全」。

在今日（8月20日）下午6時多，193再於IG限時動態發文，強調撞跌老婆婆後有立即上前慰問，並指以後駕駛時一定會非常非常小心：

尋晚好夜先收工 返到屋企唔係好瞓得着 一直都喺度反思自己嘅行為 可能因為第一次揸車碰撞到路人 當時自己都好亂好心慌 唔識應該點應對處理 但我完全明白我駕驶係有唔正確嘅地方 以後一定會非常非常小心 遵守交通規則同埋留意路面所有情況 而我最怕係見到網上不實嘅報道話我不顧而去 例如將啲片Cut頭cut尾 令痛錫我嘅人見到呢啲不實嘅資料會唔開心甚至同人鬧交 所以我尋晚收工即刻Backup返個車cam 想畀大家知我一停車就馬上衝落去慰問婆婆（或者其實應該形容佢為姨姨） 問佢需唔需要報警或去醫院 最後希望姨姨佢一切安好 事件已交由律師及警方處理 所以我暫時不能夠回應太多 感謝各位關心

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